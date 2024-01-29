Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Иллюстрация

Поплывут в реку. В Омске жители многоэтажек на Пригородной жалуются на новую стройку

29 января 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичи боятся обрушения своих домов из-за новой стройки на берегу Иртыша

Строительство еще 20,5 тысяч кв. м жилья, по мнению омичей, еще больше усугубит существующие проблемы с социальной инфраструктурой в этом микрорайоне.

В редакцию Города55 обратились омичи, проживающие в многоэтажных домах на улице Пригородная. Жителей беспокоит развернувшаяся по соседству стройка нового ЖК «Мирапорт». Напомним, что в конце 2023 года застройщик «Причал 55» получил разрешение на строительство многоквартирного дома с автостоянкой закрытого типа на месте бывшей грузовой пристани. Срок его действия — семь лет.

Новый дом возводят на берегу Иртыша, поэтому у омичей ей сомнения в надежности почвы в этом месте. В подъездах некоторых домов уже появились трещины, поэтому жильцы боятся повторения событий с «падающим» домом на 3-й Енисейской, где в августе 2023-го парковка чуть не сползла в овраг.

«Берегоукрепительный шпунт откопали. Если его уберут, наши дома поплывут в реку как на 3-й Енисейской», — сообщил Городу55 омич Андрей.
Трещины в доме на ПригороднойТрещины в доме на Пригородной
Трещины в доме на ПригороднойТрещины в доме на Пригородной
Трещины в доме на ПригороднойТрещины в доме на Пригородной
Трещины в доме на ПригороднойТрещины в доме на Пригородной
Трещины в доме на Пригородной
Фото: Предоставлено Городу55

С проверкой на стройплощадке «Причала55» на прошлой неделе побывал Госстройнадзор Омской области. Последний проинформировал застройщика о необходимости соблюдения обязательных требований градостроительного законодательства. Но претензий к работе у Госстройнадзора пока, видимо, не возникло.

Стройплощадка компании «Причал55»Стройплощадка компании «Причал55»
Стройплощадка компании "Причал55"Стройплощадка компании "Причал55"
Стройплощадка компании «Причал55»
Фото: Госстройнадзор Омской области

К 2030 году на берегу Иртыша должно появится свыше 20 тысяч кв. м нового жилья. Для 422 квартир при этом обустроят только 145 парковочных мест. По мнению местных жителей, это еще больше усугубит существующие в настоящий момент проблемы с инфраструктурой.

«В микрорайоне нет никакой социальной инфраструктуры. Сада, школы, поликлиники нет на построенные уже более 3500 квартир. Мало того, дома возводятся на месте, где ранее располагался причал. Роют котлованы, и еще не начали бить сваи, а в доме уже трещат стены по швам», — рассказал омич.

В школах и детсадах в округе уже не хватает мест на всех желающих. Строительство новых соцобъектов, согласно информации депархитектуры, произойдет к 2040 году, но более конкретные сроки пока неизвестны.

«Социальный коллапс нарастает у нас в микрорайоне на Пригородной», — резюмирует Андрей.

Омичи даже создали петицию с названием «Сначала инфраструктура, потом застройка», в которой просят о приостановке строительства ЖК «Мирапорт», а также приглашают губернатора Виталия Хоценко посетить микрорайон и оценить ситуацию на месте. Петицию подписали 680 человек.

«Отсутствие школы, детского сада, поликлиники, проездов в микрорайон, это только верхушка существующего коллапса в микрорайоне. Где забота о жителях и создание комфортной среды, о которой неустанно вещают в новостях, интернете и отчетах, которые вам направляют. Все только на бумаге», — говорится в петиции.

Помимо этого, в микрорайоне оказалась брошенной канализационная насосная станция на Пригородной, 23Б. Из-за этого подвал одной из многоэтажек уже затопило фекалиями.

«Еще пару дней и в квартирах не то, что булькать будет, все через верх полезет. Один подвал дома уже затопило фекалиями. А вы все ищите источники финансирования. Почему, когда все уходит в муниципалитет, начинаются проблемы», — пожаловалась жительница Омска.

В администрации Омска заявили, что «Омскводоканал» так и не заключил договор аренды проблемной канализации. Предприятие отказалось заключать соглашение, отправленное на согласование еще в сентябре прошлого года. Ремонтировать канализацию «Омскводоканал» согласился только за деньги, поэтому депимущества теперь нужно найти источник финансирования договора на оказание услуг по аварийному прикрытию объектов. В это время жителям многоэтажек на Пригородной приходится и дальше мириться с многочисленными неудобствами.

Добавим, что в поисках поддержки омичи из многоэтажек на Пригородной обратились за помощью и к депутату Заксобрания Омской области Константину Ткачеву. Он уже провел серию встреч с природоохранной прокуратурой, главой Советского округа и директором Госстройнадзора. Последний пообещал организовать встречу с застройщиком, но пока информации по ней еще нет. От представителей застройщика добиться оперативного комментария не удалось.

Нечистоты льются из унитаза и ванны. Жителей многоэтажки в Омске топит из канализации
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Строительство#Жалобы#Многоквартирный дом#Петиция#Новости#Проблемы#Юлия Истомина#Трещины в доме
Подпишитесь
Беды с транспортом, пострадавшие школьники и новые вакансии. Главные темы этой недели
Вчера, 11:30
Внезапное потепление и снег. Стало известно, какая погода ожидает омичей на неделе
Вчера, 03:40
Омичка Юлия Романова получила награду «AVN Award 2024»
Вчера, 14:45
«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»
Вчера, 16:09
Недоступный воздух. Прокуратура проверила «Омсктехуглерод» после выбросов в городе
Сегодня, 07:24
В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
Вчера, 13:24