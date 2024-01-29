Поплывут в реку. В Омске жители многоэтажек на Пригородной жалуются на новую стройку

В администрации Омска заявили, что «Омскводоканал» так и не заключил договор аренды проблемной канализации. Предприятие отказалось заключать соглашение, отправленное на согласование еще в сентябре прошлого года. Ремонтировать канализацию «Омскводоканал» согласился только за деньги, поэтому депимущества теперь нужно найти источник финансирования договора на оказание услуг по аварийному прикрытию объектов. В это время жителям многоэтажек на Пригородной приходится и дальше мириться с многочисленными неудобствами.