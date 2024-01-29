Поплывут в реку. В Омске жители многоэтажек на Пригородной жалуются на новую стройку

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В редакцию Города55 обратились омичи, проживающие в многоэтажных домах на улице Пригородная. Жителей беспокоит развернувшаяся по соседству стройка нового ЖК «Мирапорт». Напомним, что в конце 2023 года застройщик «Причал 55» получил разрешение на строительство многоквартирного дома с автостоянкой закрытого типа на месте бывшей грузовой пристани. Срок его действия — семь лет.
Новый дом возводят на берегу Иртыша, поэтому у омичей ей сомнения в надежности почвы в этом месте. В подъездах некоторых домов уже появились трещины, поэтому жильцы боятся повторения событий с «падающим» домом на 3-й Енисейской, где в августе 2023-го парковка чуть не сползла в овраг.
«Берегоукрепительный шпунт откопали. Если его уберут, наши дома поплывут в реку как на 3-й Енисейской», — сообщил Городу55 омич Андрей.
С проверкой на стройплощадке «Причала55» на прошлой неделе побывал Госстройнадзор Омской области. Последний проинформировал застройщика о необходимости соблюдения обязательных требований градостроительного законодательства. Но претензий к работе у Госстройнадзора пока, видимо, не возникло.
К 2030 году на берегу Иртыша должно появится свыше 20 тысяч кв. м нового жилья. Для 422 квартир при этом обустроят только 145 парковочных мест. По мнению местных жителей, это еще больше усугубит существующие в настоящий момент проблемы с инфраструктурой.
«В микрорайоне нет никакой социальной инфраструктуры. Сада, школы, поликлиники нет на построенные уже более 3500 квартир. Мало того, дома возводятся на месте, где ранее располагался причал. Роют котлованы, и еще не начали бить сваи, а в доме уже трещат стены по швам», — рассказал омич.
В школах и детсадах в округе уже не хватает мест на всех желающих. Строительство новых соцобъектов, согласно информации депархитектуры, произойдет к 2040 году, но более конкретные сроки пока неизвестны.
«Социальный коллапс нарастает у нас в микрорайоне на Пригородной», — резюмирует Андрей.
Омичи даже создали петицию с названием «Сначала инфраструктура, потом застройка», в которой просят о приостановке строительства ЖК «Мирапорт», а также приглашают губернатора Виталия Хоценко посетить микрорайон и оценить ситуацию на месте. Петицию подписали 680 человек.
«Отсутствие школы, детского сада, поликлиники, проездов в микрорайон, это только верхушка существующего коллапса в микрорайоне. Где забота о жителях и создание комфортной среды, о которой неустанно вещают в новостях, интернете и отчетах, которые вам направляют. Все только на бумаге», — говорится в петиции.
Помимо этого, в микрорайоне оказалась брошенной канализационная насосная станция на Пригородной, 23Б. Из-за этого подвал одной из многоэтажек уже затопило фекалиями.
«Еще пару дней и в квартирах не то, что булькать будет, все через верх полезет. Один подвал дома уже затопило фекалиями. А вы все ищите источники финансирования. Почему, когда все уходит в муниципалитет, начинаются проблемы», — пожаловалась жительница Омска.
В администрации Омска заявили, что «Омскводоканал» так и не заключил договор аренды проблемной канализации. Предприятие отказалось заключать соглашение, отправленное на согласование еще в сентябре прошлого года. Ремонтировать канализацию «Омскводоканал» согласился только за деньги, поэтому депимущества теперь нужно найти источник финансирования договора на оказание услуг по аварийному прикрытию объектов. В это время жителям многоэтажек на Пригородной приходится и дальше мириться с многочисленными неудобствами.
Добавим, что в поисках поддержки омичи из многоэтажек на Пригородной обратились за помощью и к депутату Заксобрания Омской области Константину Ткачеву. Он уже провел серию встреч с природоохранной прокуратурой, главой Советского округа и директором Госстройнадзора. Последний пообещал организовать встречу с застройщиком, но пока информации по ней еще нет. От представителей застройщика добиться оперативного комментария не удалось.