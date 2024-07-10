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Стройматериалы

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Июль
Запугивали револьвером. Омичи пойдут под суд за вымогательство щебня у подрядчика
Исилькульский городской суд вынес приговор двум мясным жителям, которые вымогали у подрядной организации щебень и асфальтовую крошку.
10 июля, 11:06
Укрепляют фундамент. Как сейчас выглядит стройплощадка разобранной омской школы №88
10 июля, 10:19
Сколько стоит ремонт квартир в России в 2024 году
Сотрудники Циан.Журнал проанализировали рынок ремонтных услуг этого года и представили информацию об актуальной стоимости ремонта квартир. Подробнее — в материале Города55.
9 июля, 21:10
Май
Цементный бум: подорожают ли стройматериалы в России летом
Подорожание строительных материалов — дело обычное, когда теплеет. Вырастут ли цены на сырье в ближайшее время? Подробности — в материале Города55.
31 мая, 16:28
Март
Сергей Шелест и Владимир Корбут побывали на двух важнейших стройплощадках Омска
Мэр города и председатель Горсовета посмотрели, как протекает работа на Ленинградском мосту и бульваре Архитекторов.
1 марта, 10:56
Февраль
Готовьте миллионы. Стало известно, сколько будут стоить квартиры в элитном омском ЖК
Минимальная цена апартаментов, указанная на сайте застройщика — 7,2 млн рублей, самая дорогая квартира же обойдется почти в 25 млн.
5 февраля, 12:50
Январь
Суп с личинками, бедственное строительство и экстренная посадка. Омск сегодня
29 января, 14:39
Декабрь 2023
В мэрии Омска прокомментировали ситуацию со школой в микрорайоне «Серебряный берег»
13 декабря 2023, 13:46
Ноябрь 2023
Отставания от графика нет. Новая школа в Чкаловском поселке готова на 78%
Подрядчик ООО «Строительные материалы Сибири» должен сдать объект к концу декабря этого года.
12 ноября 2023, 11:33
Прокурор поддержал ходатайство СК о заключении под стражу подрядчика школы Исилькуле
3 ноября 2023, 13:04
Октябрь 2023
Здания сельской школы и интерната под Омском продают на стройматериалы
2 октября 2023, 07:42
Сентябрь 2023
С 2021 года цена на строительные материалы в Омской области упала на 37%
19 сентября 2023, 02:37
Август 2023
Омские ученые из СибАДИ разработали технологию строительства домов из соломы
Такие строения могут прослужить до ста лет.
3 августа 2023, 05:27

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