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Школьная еда

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Апрель
Омская администрация проверила школу, в которой ученики жаловались на питание
11 апреля, 09:09
Йогурт с плесенью. Омичи пожаловались на школу, в которой детей кормят просрочкой
10 апреля, 13:34
Март
Мясо с антибиотиками, столовая без стульев и наказание за взятку. Омск сегодня
1 марта, 14:14
«В столовой не хватает стульев». В одной из омских школ ученики вынуждены есть стоя
1 марта, 12:01
Январь
Суп с личинками, бедственное строительство и экстренная посадка. Омск сегодня
29 января, 14:39
Суп с личинками и каша со стеклом. Чем кормят учеников в одной из омских школ
29 января, 09:47
Водяной суп, исчезновение дорожной полосы и победа «Авангарда». Омск сегодня
13 января, 14:01
«А-ля суп». Ученики одной из омских школ пожаловались на еду в столовой
13 января, 07:28
Октябрь 2023
Омский Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с питанием в школе имени Язова
Ведомство заинтересовалось ситуацией после многочисленных жалоб в социальных сетях.
5 октября 2023, 12:39

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