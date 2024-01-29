Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

иллюстрация

Объявили тревогу. В пассажирском самолете по пути из Омска в Москву отказал двигатель

29 января 2024, 08:34
Фото: Город55
иллюстрация

В пассажирском самолете по пути из Омска в Москву отказал двигатель

По итогу пилоты смогли успешно посадить лайнер в столичном аэропорту и с одним двигателем.

В телеграм-канале «Авиаинцидент» появилась информация о том, что на рейсе Омск-Москва произошло чрезвычайное происшествие. Это случилось сегодня утром, 29 января, примерно в 10:00.

Организацией полета занималась авиакомпания «Сибирь». Пассажирский лайнер уже заходил на посадку, когда пилоты объявили сигнал тревоги. Как оказалось, в самолете А-320 (RA-73844) отказал правый двигатель. Экипаж доложил об этом диспетчерам, которые работают на земле.

Самолету потребовалось 15 минут, чтобы приземлиться. Известно, что посадка в Домодедово прошла удачно.

Ранее Город55 об экстренной посадке самолета, летевшего из Уфы в Омске. Экипаж решил развернуться и приземлиться в Уфе из-за разгерметизации кабины.

Стала известна причина экстренной посадки самолета Уфа-Омск
Узнать подробнее
#Происшествия#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская#Посадка
Подпишитесь
Беды с транспортом, пострадавшие школьники и новые вакансии. Главные темы этой недели
Вчера, 11:30
Внезапное потепление и снег. Стало известно, какая погода ожидает омичей на неделе
Вчера, 03:40
Омичка Юлия Романова получила награду «AVN Award 2024»
Вчера, 14:45
«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»
Вчера, 16:09
Недоступный воздух. Прокуратура проверила «Омсктехуглерод» после выбросов в городе
Сегодня, 07:24
В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
Вчера, 13:24