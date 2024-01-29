Объявили тревогу. В пассажирском самолете по пути из Омска в Москву отказал двигатель

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В телеграм-канале «Авиаинцидент» появилась информация о том, что на рейсе Омск-Москва произошло чрезвычайное происшествие. Это случилось сегодня утром, 29 января, примерно в 10:00.
Организацией полета занималась авиакомпания «Сибирь». Пассажирский лайнер уже заходил на посадку, когда пилоты объявили сигнал тревоги. Как оказалось, в самолете А-320 (RA-73844) отказал правый двигатель. Экипаж доложил об этом диспетчерам, которые работают на земле.
Самолету потребовалось 15 минут, чтобы приземлиться. Известно, что посадка в Домодедово прошла удачно.
Ранее Город55 об экстренной посадке самолета, летевшего из Уфы в Омске. Экипаж решил развернуться и приземлиться в Уфе из-за разгерметизации кабины.