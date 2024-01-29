Объявили тревогу. В пассажирском самолете по пути из Омска в Москву отказал двигатель

Организацией полета занималась авиакомпания «Сибирь». Пассажирский лайнер уже заходил на посадку, когда пилоты объявили сигнал тревоги. Как оказалось, в самолете А-320 (RA-73844) отказал правый двигатель. Экипаж доложил об этом диспетчерам, которые работают на земле.