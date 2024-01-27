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Тренер омского «Авангарда» рассказал, когда нападающий Ткачев вернется в строй

27 января 2024, 03:36
Фото: Город55
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Хоккеист пропустил шесть матчей. Ранее сообщалось о травме у игрока.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что нападающий Владимир Ткачев выйдет на лед в воскресенье, 28 января, на матч с челябинским «Трактором».

«Сегодня Володя провел с Антоном Алексеевичем (Курьяновым — прим. ред.) очень хорошую тренировку и сдал тест. Я думаю, что в следующей игре он будет. А в каком звене, я еще подумаю», — заявил Кравец на пресс-конференции после игры с «Ак Барсом».

Ткачев пропустил шесть игр. Ранее сообщалось о травме хоккеиста, однако о характере повреждения не говорилось.

Напомним, вчера, 26 января, «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2. «Ястребы» смогли переломить ход матча, пропустив в первом периоде две шайбы.

Переломили ход матча. «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Травма#Трактор#Михаил Кравец#Ак Барс#Евгений Игишев#Ткачев
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