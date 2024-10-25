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Челябинск

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Октябрь
В Омске появились новые пятитысячные купюры
Жители Омской области начали получать обновленные купюры 5 000 рублей, которые отличаются усиленной защитой от фальшивомонетничества.
25 октября, 10:14
Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»
23 октября, 15:56
Омичам рассказали, сколько стоит снять квартиру во время ледовых соревнований
В Омск приедут много туристов, которые хотели бы увидеть соревнования по фигурному катанию.
21 октября, 08:17
Омичи обожают хоккей. Новый председатель омского «Авангарда» пообщался с «ястребами»
17 октября, 02:49
Омский «Авангард» обыграл на выезде челябинский «Трактор» со счетом 3:1
14 октября, 16:16
Необычная еда, игры и песни: омичей ждут на «Покровской ярмарке»
На мероприятии целых три дня жители и гости города смогут насладиться народными промыслами и вкусной едой, поучаствовать в мероприятиях.
7 октября, 03:18
Сентябрь
Седьмое поражение. «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:4
27 сентября, 16:24
В Челябинске школьник напал с молотком на детей: что известно на данный момент
16 сентября, 09:10
На эко-саммите «Сибирская перспектива» назвали причину «отравления» воздуха в Омске
14 сентября, 07:49
Август
«Локомотив» был быстрее. Кубок им. Блинова досрочно «ушел» от омского «Авангарда»
25 августа, 11:04
«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова
20 августа, 02:12
Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства
Город55 пообщался с художником Александром Шульгиным. Молодой человек пишет картины в стиле модерн и мечтает о выставке в «Эрарте».
2 августа, 04:33
Июнь
Ценовая турбулентность. Омичей предупредили о снижении цен на новостройки
17 июня, 03:31
Март
Перепродали втрое дешевле. Омичи остались без роз и тюльпанов к 8 марта
5 марта, 02:56
Февраль
В Омске отменили концерт популярной певицы Zivert
22 февраля, 06:08
Рекордно снежная зима. Как в Омске ежедневно откапывают улицы и дворы от снега
16 февраля, 02:00
Январь
Упустили преимущество в три шайбы. «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору»
Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу гостей.
28 января, 15:48
Декабрь 2023
В Омской области из-за непогоды перекрыли федеральные трассы
30 декабря 2023, 03:10
Ноябрь 2023
Наставник омского «Авангарда» об игре с «Трактором»: «Готовились, как к плей-офф»
По мнению Михаила Кравца, сегодня его подопечные сыграли грамотно тактически.
21 ноября 2023, 18:26
Омский «Авангард» дожал «Трактор» в овертайме и одержал десятую победу подряд
Встреча на льду Арены-Трактор имени Валерия Белоусова в Челябинске закончилась со счетом 2:1 в пользу «ястребов».
21 ноября 2023, 16:43

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