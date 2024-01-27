Вырубка деревьев, судьба бездомных собак и магнитные бури. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Новость № 1. В Омске приговорили к вырубке 3,5 тысячи деревьев.
На первом в этом году заседании «зеленой комиссии» рассмотрели 30 вопросов, и лишь по одному из них вынесли отрицательное решение. Отклоненной оказалась заявка владельца сноупарка, который хотел срубить сосну, мешающую установке второго подъемника.
За час обсуждения члены комиссии в итоге разрешили срубить 3521 дерево, из них аварийные — 1116 деревьев, а также 96 тысяч кв. м поросли.
Новость № 2. Что ждет бездомных собак в Омске после отлова
В последнее время жители Омской области все чаще жалуются на бродячих собак. Отловом животных занимаются специальные службы. О том, что происходит с собаками далее, Городу55 рассказала исполнительный директор компании «ВЗТ Сервис» Татьяна Домрачева. Выяснили, в каких случаях к животным применяют эвтаназию.
Новость № 3. В феврале Омскую область на двое суток накроет магнитная буря
Омскую область 18 и 19 февраля накроет магнитная буря. Она будет соответствовать значению G1 (слабая буря). До 17 февраля включительно магнитосфера будет оставаться относительно спокойной.
Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.