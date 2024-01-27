Вырубка деревьев, судьба бездомных собак и магнитные бури. Омск сегодня

В последнее время жители Омской области все чаще жалуются на бродячих собак. Отловом животных занимаются специальные службы. О том, что происходит с собаками далее, Городу55 рассказала исполнительный директор компании «ВЗТ Сервис» Татьяна Домрачева. Выяснили, в каких случаях к животным применяют эвтаназию.