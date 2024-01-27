Не представляют интереса. В Омске приговорили к вырубке больше 3,5 тысяч деревьев

26 января в Омске состоялось первое в этом году заседание «зеленой комиссии». В повестке дня на этот раз было 30 вопросов, и лишь по одному из них члены комиссии вынесли отрицательное решение. Отклоненной оказалась заявка владельца сноупарка, который хотел срубить сосну, мешающую установке второго подъемника.