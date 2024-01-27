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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

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Не представляют интереса. В Омске приговорили к вырубке больше 3,5 тысяч деревьев

27 января 2024, 06:35
Фото: Город55
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«Зеленая комиссия» разрешила вырубить в Омске больше 3,5 тысяч деревьев

Также под снос попадают 96 тысяч кв. м поросли.

26 января в Омске состоялось первое в этом году заседание «зеленой комиссии». В повестке дня на этот раз было 30 вопросов, и лишь по одному из них члены комиссии вынесли отрицательное решение. Отклоненной оказалась заявка владельца сноупарка, который хотел срубить сосну, мешающую установке второго подъемника.

На первом заседании рассмотрели обращения от застройщиков, банка, ресурсоснабжающих организаций, предприятий, образовательных учреждений и УДХБ. За час обсуждения к вырубке в итоге приговорили 3521 дерево, из них аварийные — только 1116 деревьев, а также 96 049 кв. м поросли. Взамен, согласно представленным проектам благоустройства, на этих территориях посадят 94 новых деревьев.

Два предпринимателя за вырубленные деревья выплатят компенсацию на общую сумму 2,676 млн рублей. Это строительные компании — «Брусника» и «Специализированный застройщик Новостройка», которые возводят многоквартирные дома на Левобережье Омска.

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Помимо этого, члены «зеленой комиссии» разрешили обрезать 1760 деревьев. Практически половину обращений, кстати, оставили школы и детские сада. На территории бюджетных образовательных учреждений обычно требуется снести аварийные деревья и обрезать зеленые насаждения. Часть вопросов уже рассматривались и были одобрены ранее, но работы так и не были выполнены из-за отсутствия финансирования.

«Тривиальные деревья. Не представляют интереса», — высказался один из членов комиссии насчет обращений, оставленных школами и детсадами.

Отметим, что деревья, попавшие под обрезку и снос, произрастали в зоне будущего строительства, в охранной зоне тепловых сетей или канализационного коллектора, под воздушными линиями электропередач, близко к зданиям, рядом с трамвайными путями и дорожными знаками.

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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Новости#Снос деревьев#Вырубка#Юлия Истомина#Зеленая комиссия
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