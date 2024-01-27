Стерилизация? Эвтаназия? Что ждет бездомных собак в Омске после отлова

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:20
В последнее время жители Омской области все чаще жалуются на бродячих собак. Отловом животных занимаются специальные службы. О том, что происходит с собаками далее, Городу55 рассказала исполнительный директор компании «ВЗТ Сервис» Татьяна Домрачева.
«Происходит отлов животных, которые остались без владельцев. Это все животные, которые своевольно бегают по улице, если на собаке нет ошейника, каких-то опознавательных знаков. Даже если собаку отпустили свободно побегать, то она считается оставленной без владельца, поскольку по ней не видно, хозяйское это животное или бездомное.»
После отлова животных отвозят в приют, где они проходят карантин и все необходимые манипуляции: стерилизацию, обработку от паразитов, чипирование. В приюте питомцы находятся 21 день, но могут задержаться и на более длительный срок, если это необходимо по ветеринарным показаниям.
«Через 21 день все животные, которые не проявляют немотивированную агрессию, выпускаются в среду обитания, туда же где отловили. Если собака, по заключению ветеринара и кинолога, проявляет агрессию, то животное оставляют в приюте, в среду обитания не возвращают».
Собак содержат в приюте до тех пор, пока не найдется новый хозяин, либо до момента естественной смерти.
«Усыплению животное может подлежать только по показанию ветеринара, если тяжело болеет и испытывает страдание. Эвтаназия по другим причинам не производится. Это не предусмотрено законодательством», — заключила Татьяна Домрачева.
Отметим, что в Омске отловом бродячих собак занимается муниципальный приют для животных. Подать заявку на отлов можно в письменной форме по адресу: город Омск, улица 2-я Учхозная, 2А, или направить письмо на электронную почту. Также при реальной угрозе нападения агрессивных собак жители могут обратиться напрямую в муниципальный приют по телефону: 44-67-43.
Также подать заявку на отлов бездомных животных жители могут в органы власти, жилищные кооперативы, ТСЖ, управляющие компании и советы многоквартирных домов.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области утвердили новые нормативы по обращению с бродячими животными.