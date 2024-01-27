Стерилизация? Эвтаназия? Что ждет бездомных собак в Омске после отлова

После отлова животных отвозят в приют, где они проходят карантин и все необходимые манипуляции: стерилизацию, обработку от паразитов, чипирование. В приюте питомцы находятся 21 день, но могут задержаться и на более длительный срок, если это необходимо по ветеринарным показаниям.