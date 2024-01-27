Метеозависимым приготовиться. Омичей предупредили о магнитных бурях в феврале

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Омскую область 18 и 19 февраля накроет магнитная буря. Она будет соответствовать значению G1 (слабая буря). До 17 февраля включительно магнитосфера будет оставаться относительно спокойной.
Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.