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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

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Метеозависимым приготовиться. Омичей предупредили о магнитных бурях в феврале

27 января 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney
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В феврале Омскую область на двое суток накроет магнитная буря

В первую половину месяца магнитосфера будет оставаться относительно спокойной.

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Омскую область 18 и 19 февраля накроет магнитная буря. Она будет соответствовать значению G1 (слабая буря). До 17 февраля включительно магнитосфера будет оставаться относительно спокойной.

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице или сонливости. Может вызвать жар, приливы и панические атаки.

#Общество#Омск#Прогноз#Магнитная буря#Евгений Игишев#Метеозависимость#Головная боль#Головокружение
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