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За разработку проекта развязки у омского метромоста готовы заплатить 4 миллиона

Разгрузит центр. В Омске 4 млн выделят на разработку проекта развязки у метромоста

25 января 2024, 11:32
Фото: Город55

За разработку проекта развязки у омского метромоста готовы заплатить 4 миллиона

Само строительство транспортной развязки предварительно оценивают в 150-180 млн рублей.

В 2024 году в Омске подготовят проект строительства транспортной развязки в границах улиц Красный Путь — Орджоникидзе — Добровольского. На проектно-изыскательные работы по новому объекту рядом с метромостом выделят 4 млн рублей.

«По предпроектным работам это дорога в две полосы протяженностью 400 м. Она позволит разгрузить улицы Герцена и Орджоникидзе, подходы к метромосту, где много пробок», — рассказал замдиректора депстроительства Михаил Сизов.

Предварительно стоимость строительства транспортной развязки в центре города составит 150-180 млн рублей. Проект реализуют в последующие годы при условии софинансирования.

Другие планы на 2024 год руководитель депстроя Михаил Веселев и его зам Михаил Сизов озвучили во время сегодняшней пресс-конференции. В Омске собираются построить 41 линию наружного освещения общей протяженностью больше 41 км, достроить дом на 6-й Станционной для переселенцев из аварийного жилья, завершить строительство Западного кладбища.

До конца года будет выполнен первый этап реконструкции дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт. Эти работы, напомним, за 1 млрд рублей выполняет компания «СибРос».

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Также первый этап реконструкции дороги начнется по улице Шаронова. Сейчас уже известен подрядчик, который за 100 млн рублей построит ливневку — это компания «Арт РемСтрой». Проект разработал девелопер «Брусника» и передал его городской администрации.

Помимо этого, к лету должен быть завершен капремонт Ленинградского моста.

«Работы согласно графику, отставания нет. По некоторым позициям даже опережение. Работы должны по контракту быть завершены до 31 мая 2024 года. Боюсь, конечно, загадывать, потому что строительство — дело непредсказуемое. Но надеюсь, что успеем», — прокомментировал Михаил Сизов.

При этом движение по всем полосам Ленинградского моста могут открыть раньше мая. Но невидимые работы после этого продолжатся.

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#Общество#Ремонт#Омск#Ремонт дорог#Мост#Строительство#Транспортная развязка#Ленинградский мост#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#Юлия Истомина#Михаил Веселев#Михаил Сизов
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