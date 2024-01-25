Разгрузит центр. В Омске 4 млн выделят на разработку проекта развязки у метромоста

Другие планы на 2024 год руководитель депстроя Михаил Веселев и его зам Михаил Сизов озвучили во время сегодняшней пресс-конференции. В Омске собираются построить 41 линию наружного освещения общей протяженностью больше 41 км, достроить дом на 6-й Станционной для переселенцев из аварийного жилья, завершить строительство Западного кладбища.