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Стримерша

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2024
15-летний автолюбитель, проделки стримерши и миллионный проект. Омск сегодня
25 января, 14:29
Опека бессильна. Стримерша Кипишная снова начала издеваться над детьми на камеру
25 января, 10:40
2023
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
18 октября 2023, 06:24
Омскую стримершу Кипишную вновь уличили в издевательствах над ребенком
24 августа 2023, 05:08
Не прошло и месяца. Омскую стримершу «Кипишную» снова поставили на учет
Омичка-стримерша Анастасия Коленцева, более известная как «Кипешная», снова оказалась на профилактическом учете в полиции.
19 января 2023, 05:13

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