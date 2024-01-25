Опека бессильна. Стримерша Кипишная снова начала издеваться над детьми на камеру

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Так, запись одного из отрезков прямого эфира появилась в городском сообществе «Инцидент Омск». На ней видно, как многодетная стримерша Кипишная кричит матом на ребенка и угрожает выбитыми зубами и приходом отца.
«Еще раз, только одна фраза из твоих уст, твои зубы вылетят, я тебе серьезно говорю. Телефон не получаем ни сегодня, ни завтра, ни неделю», — обращается горе-мать к своим детям.
Такое положение дел сильно взволновало пользователей сети, ситуацию прокомментировала и городская администрация. Однако на комментарии дело и закончилось: в мэрии сообщили, что никак не могут повлиять на поведение женщины и забрать у нее детей.
«Гражданка на видео находится на территории другого города, органы опеки города Омска в данной ситуации не имеют правовых полномочий», — объяснили неравнодушным омичам.
Напомним, что сейчас многодетная стримерша живет в Москве, первый раз о ней заговорили в январе прошлого года. Тогда на женщину завели уголовное дело, позже она перебралась в столицу где продолжила сомнительные «развлечения» на камеру. В октябре 2023 семьей заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин и поручил докладывать о ходе дела.