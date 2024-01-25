Опека бессильна. Стримерша Кипишная снова начала издеваться над детьми на камеру

Напомним, что сейчас многодетная стримерша живет в Москве, первый раз о ней заговорили в январе прошлого года. Тогда на женщину завели уголовное дело, позже она перебралась в столицу где продолжила сомнительные «развлечения» на камеру. В октябре 2023 семьей заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин и поручил докладывать о ходе дела.