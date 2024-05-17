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Пострадавшие дети

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Май
ЧС федерального уровня, дефицит медиков и похищение ребенка. Омск сегодня
17 мая, 14:07
Апрель
По договоренности. В Омскую область приедут дети из Белгорода
2 апреля, 12:23
Январь
15-летний автолюбитель, проделки стримерши и миллионный проект. Омск сегодня
25 января, 14:29
Ноябрь 2023
Омская прокуратура начала проверку после обрушения штукатурки на голову ребенка
Кабинет, в котором случилось происшествие, выведен из образовательного процесса.
10 ноября 2023, 12:22
Прокуратура начала проверку после падения 10-летнего мальчика из окна дома
Выяснилось, что у ребенок является инвалидом и учится в коррекционной школе.
8 ноября 2023, 13:26

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