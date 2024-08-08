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Дети, подростки

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2024
Суд продлил заключение жительницам Тары, которые содержали подростковый публичный дом
8 августа, 11:59
Приехали на соревнования. В Омске осудят пенсионерку, по вине которой отравились дети
8 июля, 07:28
«Дядь, а ребенок твой?» Омич отбил мальчика у подозрительного мужчины в Москве
4 июля, 03:30
Потеряла управление. В омском селе школьница на квадроцикле влетела в велосипедистку
В субботу в селе Елизаветинка 13-летняя школьница на полном ходу сбила девушку на велосипеде. Девочка ехала на квадроцикле и не справилась с управлением. В итоге пострадавшую велосипедистку доставили в больницу с травмами.
2 июля, 06:19
70 детей из затопленного во время паводка Усть-Ишима отправились в «Артек»
Юные жители региона станут участниками смены «Артек зажигает звезду», об отъезде детей рассказал губернатор Виталий Хоценко.
19 июня, 11:29
Виталий Хоценко оценил готовность лагеря «Орленок» к принятию юных омичей
Губернатор посетил лагерь в преддверии старта первой оздоровительной смены.
4 июня, 13:30
Пострадали 764 взрослых и 426 детей. С начала года с омичей сняли более тысячи клещей
17 мая, 06:17
15-летний автолюбитель, проделки стримерши и миллионный проект. Омск сегодня
25 января, 14:29
2023
Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня
7 декабря 2023, 15:49
Падающая штукатурка, новая жизнь «Летура» и омские детдома. Омск сегодня
10 ноября 2023, 14:50
Смертельный пожар, ужасы в детдоме и елочные базары. Омск сегодня
7 ноября 2023, 14:34
Тушили окурки об детей. Юрист рассказал о посещении Большеуковского дома детства
7 ноября 2023, 13:48
Купила оружие на маркетплейсе. Как староста областного детдома издевалась над детьми
26 октября 2023, 08:50
В Омской области воспитанница детского дома била и стреляла в своих сверстников
23 октября 2023, 13:57
Самовольно ушла. В Омске ищут девочку, сбежавшую из детского учреждения
О розыске 16-летней омички сообщили в пресс-службе управления МВД России по Омской области.
3 октября 2023, 11:53
Учебный год не за горами. Сколько готовы платить педагогам в Омске и области
23 августа 2023, 12:12
Дороже и дороже. Стало известно, сколько родители юных омичей тратят на сборы в школу
Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели опрос и выяснили, насколько увеличились траты омичей перед началом учебного года.
15 августа 2023, 10:01
Предприниматель Валентин Леваш проводит мастер-классы по столярному делу для детей
Молодой омский предприниматель не только собственноручно создает изделия из дерева, но и учит этому школьников.
8 августа 2023, 14:26
В Омске девочка чуть не лишилась пальца, упав с электросамоката
Ребенку понадобилась операция и кожная пластика.
8 июня 2023, 06:46
В Омской области начали работу более 500 лагерей для летнего отдыха детей
В этом году откроется 30 загородных лагерей.
8 июня 2023, 02:29

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