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В Омске 15-летний ребенок купил машину и попал в аварию в городке Нефтяников

Родители не знали. В Омске 15-летний ребенок купил машину и почти сразу попал в ДТП

25 января 2024, 06:29
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске 15-летний ребенок купил машину и попал в аварию в городке Нефтяников

Парень хотел пригнать авто из города в район, но не смог выехать даже со двора.

Сегодня утром, 25 января, в городке Нефтяников случилось ДТП с участием ребенка. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в восемь утра.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 15-летний подросток сел за руль ВАЗ-2106. Он попытался выехать со двора, но дальше так и не проехал. По всей видимости, молодой водитель торопился, потому что у дома № 2 по улице Андрианова столкнулся с иномаркой.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Он врезался в Hyundai Getz, но обошлось без пострадавших. Как оказалось, мальчик купил накануне машину и хотел пригнать ее к дому за городом. До Кормиловского района добраться и после ДТП не вышло — его авто поместили на спецстоянку.

Родители не знали об этой покупке. Подростка доставили в подразделение по делам несовершеннолетних, откуда его забрала мать. Как сообщили в ГИБДД, с юным водителем проведут профилактическую работу.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Подросток#Покупка авто#Новости#Авария с ребенком#Госавтоинспекция#Алина Ясинская#Несовершеннолетний водитель#Стоянка
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