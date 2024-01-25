Родители не знали. В Омске 15-летний ребенок купил машину и почти сразу попал в ДТП

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 15-летний подросток сел за руль ВАЗ-2106. Он попытался выехать со двора, но дальше так и не проехал. По всей видимости, молодой водитель торопился, потому что у дома № 2 по улице Андрианова столкнулся с иномаркой.