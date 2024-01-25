Родители не знали. В Омске 15-летний ребенок купил машину и почти сразу попал в ДТП

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Сегодня утром, 25 января, в городке Нефтяников случилось ДТП с участием ребенка. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в восемь утра.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 15-летний подросток сел за руль ВАЗ-2106. Он попытался выехать со двора, но дальше так и не проехал. По всей видимости, молодой водитель торопился, потому что у дома № 2 по улице Андрианова столкнулся с иномаркой.
Он врезался в Hyundai Getz, но обошлось без пострадавших. Как оказалось, мальчик купил накануне машину и хотел пригнать ее к дому за городом. До Кормиловского района добраться и после ДТП не вышло — его авто поместили на спецстоянку.
Родители не знали об этой покупке. Подростка доставили в подразделение по делам несовершеннолетних, откуда его забрала мать. Как сообщили в ГИБДД, с юным водителем проведут профилактическую работу.