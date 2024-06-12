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Несовершеннолетний водитель

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Июнь
В Омской области 13-летний водитель мопеда улетел в кювет и получил травмы
В селе Такмык Большереченского района 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и улетел в кювет, сейчас обстоятельства инцидента устанавливают полицейские.
12 июня, 04:43
17-летний омич без прав попался полицейским во время пьяной езды в Ленинском округе
Инспекторы ГИБДД задержали нарушителя в Ленинском округе Омска, он сел за руль без прав и находился в состоянии опьянения.
11 июня, 12:39
Апрель
Полицейские поймали школьника, который сел за руль незарегистрированной машины
Сотрудники УМВД задержали 17-летнего омича в Ленинском округе, по словам матери подростка, она знала, что ее сын ездит на машине без прав.
1 апреля, 12:15
Февраль
Гнал на красный. В Нефтяниках 14-летний подросток устроил гонки с инспекторами ДПС
16 февраля, 05:48
Январь
15-летний автолюбитель, проделки стримерши и миллионный проект. Омск сегодня
25 января, 14:29
Родители не знали. В Омске 15-летний ребенок купил машину и почти сразу попал в ДТП
Парень хотел пригнать авто из города в район, но не смог выехать даже со двора.
25 января, 06:29
Ноябрь 2023
Хотели развлечься. Омский следственный комитет наказал подростков, угонявших машины
В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних нарушителей.
14 ноября 2023, 13:28
Август 2023
В Омской области 15-летний водитель маминой машины пытался убежать от ДПС
В Омском районе в селе Розовка инспекторы поймали несовершеннолетнего водителя ВАЗ-21124.
14 августа 2023, 11:34
Июль 2023
Купил мопед и решил покататься. Подросток в Омске устроил погоню с полицейскими
27 июля 2023, 12:08
Пострадал подросток. В омском Старом Кировске столкнулись легковушка и мотоцикл
Школьника отвезли в больницу.
21 июля 2023, 11:27
Июнь 2023
В лучших традициях NFS. Юный омич устроил гонку с полицейскими
Школьник взял автомобиль у своей матери, чтобы покататься.
29 июня 2023, 06:29

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