Дальневосточное турне «Авангарда» завершилось победой над хабаровским «Амуром»

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Матч с «Амуром» в Хабаровске стал завершающим в серии игр на Дальнем Востоке. Всего их состоялось четыре — и все принесли «Авангарду» максимальное количество очков. Перед началом матча между командами возникла стычка, что сразу дало понять — команды настроены на жесткий и зрелищный хоккей.
Кроме того, сегодня ястребы дали отдохнуть своим лидерам — в предматчевой заявке не удалось увидеть привычных лиц — Владимира Ткачева, Рида Буше и Района Спунера.
Первый период начался с двухминутного удаления для ястребов. За толчок соперника на борт малый штраф получил Сергей Бойков. Несмотря на меньшинство, «Авангард» не подпускал хабаровчан к воротам и не давал успешно завершить атаку. Несколькими минутами позже ястребы вновь остаются в уменьшенном составе — на этот раз судьи удаляют Марку Вербе за удар Якова Рылова в область головы. Такое решение арбитры приняли после просмотра повтора игрового момента.
Счет в матче за две минуты до окончания первого периода открыл Иван Николишин. Удачному завершению атаки помог защитник Дамир Шарипзянов, который вовремя перевел шайбу своему партнеру по команде, после чего она красиво залетела под перекладину.
Второй период начинается с удаления «Амура». Малый штраф команда получила за нарушение численного состава. Однако необязательное удаление не сбило настрой игроков, и следующая шайба попала уже в ворота «Авангарда». Удачно атаку завершил Дмитрий Шевченко, который удачно подставил клюшку под отскок от броска Александра Щемерова. Ответ ястребов не заставил себя долго ждать — большинство реализовал Николай Прохоркин, которого вывел на бросок Дамир Жафяров. «Амур» сумел забрать преимущество в счете лишь на две минуты.
За пять минут до свистка на перерыв у хабаровчан была возможность спасти встречу, два игрока убежали в быстрый отрыв, но Андрей Мишуров надежно стоял на воротах и не пропустил шайбу. После хозяева льда ошибаются, чем пользуется «Авангард». Томаш Юрчо выводит на бросок Прохоркина, но вратарь не позволяет ему оформить дубль в этой встрече. Спасает добивание Дамира Жафярова, которое увеличивает счет до 3:1.
На первой минуте третьего периода две минуты за намеренный сдвиг ворот получает вратарь Андрей Мишуров, отбывать за него наказание отправился Иван Телегин. В середине последнего отрезка игры у Прохоркина снова была возможность оформить дубль, но на этот раз Николай не попал в ворота. Оставшееся время хабаровчане пытались владеть инициативой по-максимуму, ведь чтобы вывести игру в овертайм необходимо было забросить еще две шайбы. Несмотря на усилия игроков, сделать этого так и не удалось. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу омского «Авангарда».
Следующий матч «Авангарда» пройдет 17 января в Омске. На домашней арене ястребы примут московский «ЦСКА».