Дальневосточное турне «Авангарда» завершилось победой над хабаровским «Амуром»

На первой минуте третьего периода две минуты за намеренный сдвиг ворот получает вратарь Андрей Мишуров, отбывать за него наказание отправился Иван Телегин. В середине последнего отрезка игры у Прохоркина снова была возможность оформить дубль, но на этот раз Николай не попал в ворота. Оставшееся время хабаровчане пытались владеть инициативой по-максимуму, ведь чтобы вывести игру в овертайм необходимо было забросить еще две шайбы. Несмотря на усилия игроков, сделать этого так и не удалось. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу омского «Авангарда».