«Всем плевать». На одной из омских дорог снегом замело целую полосу

Напомним, что это далеко не первая подобная жалоба. Омичи массово сообщают о проблемах с уборкой снега, которые касаются всех районов города, ежедневно. На ситуацию обратила и внимание прокуратура. После проверки, в ходе которой выяснилось, что законодательство по уборке дорог в зимний период нарушается, мэру Шелесту было внесено представление.