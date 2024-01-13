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На одной из омских автодорог из-за снега пропала целая полоса

«Всем плевать». На одной из омских дорог снегом замело целую полосу

13 января 2024, 10:09
Фото: Предоставлено Городу55

На одной из омских автодорог из-за снега пропала целая полоса

Из-за обилия осадков проезжая часть сократилась в Нефтяниках на пересечении проспекта Королева и улицы Заозерной.

С жалобой на ситуацию в редакцию Города55 обратилась омичка Мария. Она рассказала, что на пересечении проспекта Королева и улицы Заозерной дорогу замело настолько, что сократилось количество полос. Это не только усложняет движение автомобилей, но и может стать причиной ДТП.

«Что это такое? Кто объяснит? Почему снег не убирают? Куда обращаться? И так везде по Омску, целая полоса заснежена и всем плевать», — рассказала женщина.

Напомним, что это далеко не первая подобная жалоба. Омичи массово сообщают о проблемах с уборкой снега, которые касаются всех районов города, ежедневно. На ситуацию обратила и внимание прокуратура. После проверки, в ходе которой выяснилось, что законодательство по уборке дорог в зимний период нарушается, мэру Шелесту было внесено представление.

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#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Новости#Вывоз снега#Снегопады#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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