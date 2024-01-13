«Всем плевать». На одной из омских дорог снегом замело целую полосу

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
С жалобой на ситуацию в редакцию Города55 обратилась омичка Мария. Она рассказала, что на пересечении проспекта Королева и улицы Заозерной дорогу замело настолько, что сократилось количество полос. Это не только усложняет движение автомобилей, но и может стать причиной ДТП.
«Что это такое? Кто объяснит? Почему снег не убирают? Куда обращаться? И так везде по Омску, целая полоса заснежена и всем плевать», — рассказала женщина.
Напомним, что это далеко не первая подобная жалоба. Омичи массово сообщают о проблемах с уборкой снега, которые касаются всех районов города, ежедневно. На ситуацию обратила и внимание прокуратура. После проверки, в ходе которой выяснилось, что законодательство по уборке дорог в зимний период нарушается, мэру Шелесту было внесено представление.