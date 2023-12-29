Ужасающее украшение. В Омске водитель повесил на капот машины голову косули

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В редакцию Города55 обратились омичи и прислали ужасающие фотографии и видео. Очевидцы запечатлели машину в центре города, на капоте которой оказалось шокирующее «украшение».
Неизвестный водитель прицепил на свой автомобиль голову косули и повесил туда же новогоднюю мишуру. Крайне странная композиция явно выделялась на белом фоне. Машину с пугающим объектом омичи заметили рядом с библиотекой имени А. С. Пушкина.
Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального УМВД, неравнодушные омичи уже обратились в полицию и рассказали об увиденном. Правоохранительные органы зарегистрировали информацию и пытаются найти водителя.
Напомним, что этой зимой в Омской области началась активная миграция косуль. Животных сначала видели на Левом берегу, но теперь они добрались и до центра города.