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Published Сегодня, 07:52

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Updated Сегодня, 07:54

В Омске водитель украсил капот машины головой косули

Ужасающее украшение. В Омске водитель повесил на капот машины голову косули

29 декабря 2023, 07:52
Фото: Город55

В Омске водитель украсил капот машины головой косули

Сотрудники правоохранительных органов уже занимаются поисками владельца этого автомобиля.

В редакцию Города55 обратились омичи и прислали ужасающие фотографии и видео. Очевидцы запечатлели машину в центре города, на капоте которой оказалось шокирующее «украшение».

Неизвестный водитель прицепил на свой автомобиль голову косули и повесил туда же новогоднюю мишуру. Крайне странная композиция явно выделялась на белом фоне. Машину с пугающим объектом омичи заметили рядом с библиотекой имени А. С. Пушкина.

Видео: Город55

Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального УМВД, неравнодушные омичи уже обратились в полицию и рассказали об увиденном. Правоохранительные органы зарегистрировали информацию и пытаются найти водителя.

Напомним, что этой зимой в Омской области началась активная миграция косуль. Животных сначала видели на Левом берегу, но теперь они добрались и до центра города.

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