Ужасающее украшение. В Омске водитель повесил на капот машины голову косули

Неизвестный водитель прицепил на свой автомобиль голову косули и повесил туда же новогоднюю мишуру. Крайне странная композиция явно выделялась на белом фоне. Машину с пугающим объектом омичи заметили рядом с библиотекой имени А. С. Пушкина.