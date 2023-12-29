Предновогодняя суета. Пятничным вечером Омск встал в 9-балльные пробки

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Сегодня, 29 декабря, к концу последнего в этом году рабочего дня на дорогах Омска образовались 9-балльные пробки. Движение затруднено практически на всех основных магистралях города.
Согласно сервису «Яндекс Пробки», наиболее напряженная ситуация сейчас в центре. Пробки образовались на Иртышской набережной, проспекте Маркса, улицах Масленникова, Ленина, Пушкина, 10 лет Октября, Жукова, Оржоникидзе, Герцена, Красный Путь. На Левом берегу заторы на лицах Конева, 70 лет Октября, 3-й Енисейской, Лукашевича, Дианова, бульваре Архитекторов.
Напомним, что в городе продолжает идти снег с дождем, что только усугубляет ситуацию на дорогах.
«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — напомнили в региональной Госавтоинспекции.
Также из-за непогоды в омском аэропорту на несколько часов задержались авиарейсы.