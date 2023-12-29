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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В Омске в последний рабочий день года на дорогах образовались 9-балльные пробки

Предновогодняя суета. Пятничным вечером Омск встал в 9-балльные пробки

29 декабря 2023, 11:29
Фото: Евгений Игишев / Город55

В Омске в последний рабочий день года на дорогах образовались 9-балльные пробки

Движение затруднено на всех основных магистралях.

Сегодня, 29 декабря, к концу последнего в этом году рабочего дня на дорогах Омска образовались 9-балльные пробки. Движение затруднено практически на всех основных магистралях города.

Согласно сервису «Яндекс Пробки», наиболее напряженная ситуация сейчас в центре. Пробки образовались на Иртышской набережной, проспекте Маркса, улицах Масленникова, Ленина, Пушкина, 10 лет Октября, Жукова, Оржоникидзе, Герцена, Красный Путь. На Левом берегу заторы на лицах Конева, 70 лет Октября, 3-й Енисейской, Лукашевича, Дианова, бульваре Архитекторов.

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Фото: Яндекс Пробки

Напомним, что в городе продолжает идти снег с дождем, что только усугубляет ситуацию на дорогах.

«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — напомнили в региональной Госавтоинспекции.

Также из-за непогоды в омском аэропорту на несколько часов задержались авиарейсы.

Режим ожидания. В Омске прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейсов на 14 часов
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#Транспорт#Дороги#Пробки#Омск#Улица Ленина#Улица Пушкина#Левый берег#Евгений Игишев#Иртышская набережная#Яндекс Пробки
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