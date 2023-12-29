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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:22

иллюстрация

Остались на всю зиму. В омском минприроды рассказали, когда косули покинут город

29 декабря 2023, 10:19
Фото: Город55
иллюстрация

В минприроды Омской области рассказали, когда косули покинут город

Животных будут отлавливать, усыплять и увозить в их естественную среду обитания.

Этой зимой в Омской области идет активная миграция косуль. Первый замглавы министерства природных ресурсов и экологии региона Сергей Палагута сделал прогноз по поводу того, когда звери покинут город.

Как пишет Om1.ru со ссылкой на заместителя министра, косули могут встречаться омичам на городских улицах и выбегать на дорогу еще как минимум два последующих месяца. Предположительно, миграция животных прекратится ближе к весне. Животные еще будут изучать город до конца февраля точно.

Чтобы как-то регулировать и решать эту проблему, работники профильного ведомства закупили оружие. Но оно нужно не для убийства косуль, а для их иммобилизации. Мигрирующих зверей будут обездвиживать и вывозить за пределы Омска, рассказал чиновник.

Также для отлова животных будут использовать специальные сетки, их хотят ставить рядом с дорогами. Конечно, отправить лесных обителей к себе домой одномоментно не получится, уточнил Палагута. По его информации, еще ни один город на территории России не сталкивался с таким количеством косуль.

Ранее Город55 писал о том, что гостей из леса начали видеть сначала на Левобережье, а потом животных увидели в центре города.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Новости#Сергей Палагута#Алина Ясинская#Миграция косуль#Косули
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