Остались на всю зиму. В омском минприроды рассказали, когда косули покинут город

Также для отлова животных будут использовать специальные сетки, их хотят ставить рядом с дорогами. Конечно, отправить лесных обителей к себе домой одномоментно не получится, уточнил Палагута. По его информации, еще ни один город на территории России не сталкивался с таким количеством косуль.