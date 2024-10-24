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Аборты

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Октябрь
До 5 тысяч: в Омске приняли к рассмотрению закон о штрафах за «склонение к аборту»
24 октября, 06:32
«Не прошло и 100 лет». Известный боец ММА Шлеменко снова высказался об абортах
8 октября, 07:53
Август
Шок. Самой юной омичке, сделавшей аборт в 2024 году, было всего 15 лет
28 августа, 07:00
Сердечко уже бьется. Омички массово отказываются от абортов после разговора с врачом
9 августа, 09:59
Май
Хорошие показатели. Средняя продолжительность жизни омичей достигла почти 72 лет
22 мая, 07:50
Апрель
Дети «из пробирки». В Омской области 302 женщины стали мамами после ЭКО
25 апреля, 10:31
Незаконные препараты, жара по-летнему и стрельба в кафе. Омск сегодня
19 апреля, 14:41
В Омской области в больнице незаконно продавали препараты для абортов
19 апреля, 03:34
Февраль
В России хотят ввести Вифлеемский сертификат. Рассказываем, для чего он нужен
За его введение выступили противники абортов. Сертификат будет поощрять врачей, которые отговаривают женщин от прерывания беременности.
22 февраля, 10:07
Декабрь 2023
Пробки в небе и на земле, вновь косули и статистика абортов. Пятничный Омск
29 декабря 2023, 14:00
Мамы, бабушки и внучки. За 5 лет омички сделали 32 тысячи абортов
29 декабря 2023, 11:30

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