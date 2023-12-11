Готовьте 12 миллиардов. Как в Омске решают проблемы дольщиков и аварийного жилья

Пришедший ему на смену Виталий Хоценко тоже не забывает упомянуть, что делается для дольщиков. Тем более что на решение вопроса с ними Хоценко (на тот момент он еще занимал пост врио губернатора Омской области. — Прим. ред.) указал Владимир Путин. То же самое нельзя сказать о расселении аварийного жилья: отчеты о сделанном можно услышать только во время различных пресс-конференций и прямых эфиров с жителями региона.