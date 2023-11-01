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иллюстрация

Подвели переселенцев. Фирму, завалившую стройку в Омске, внесли в «черный» список

1 ноября 2023, 12:50
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске «ДСК-3» признали недобросовестной компанией после скандала на стройке

Строительная фирма сорвала сроки возведения многоэтажного дома для переселения омичей из аварийного жилья.

Антимонопольщики рассмотрели обращение департамента строительства администрации Омска. Работники мэрии потребовали включить одну из строительных компаний в список недобросовестных поставщиков. Речь идет об ООО «Домостроительный комбинат-3» («ДСК-3»).

Проблема возникла при строительстве многострадального жилого дома на улице 6-я Станционная. Департамент строительства заключил с подрядной организацией соответствующий контракт. Его стоимость составила 596 млн рублей. Объект должен был быть готов в срок до 31 августа 2023 года.

Компания неоднократно жаловалась на нехватку рабочих рук и удорожание строительных материалов. Из-за срывов сроков строительства прокуратура выносила постановление о возбуждении административного дела. За просрочку исполнения обязательств, указанных в контракте, застройщик «заработал» штрафов и неустоек на общую сумму 10,7 млн рублей.

Муниципалитет успел выплатить «ДСК-3» 214,7 млн рублей. Однако фактически подрядчик выполнил работ только на 164 млн рублей.

«Были заключены дополнительные соглашения к контракту. Это было связано с внесением изменений в график выполнения строительно-монтажных работ, в проектно-сметную документацию в части используемых материалов, видов и объемов работ. Не изменялась цена контракта и срок выполнения работ», — рассказали в пресс-центре омского УФАС.

Антимонопольщики выяснили, что к 29 сентября строители выполнили около 45% работ. Заказчик не выдержал и расторг контракт с фирмой. Теперь дом должно достроить ООО «СМУ № 1». Напомним, что его возводят для переселения жителей Омской области из аварийного жилья.

По итогу комиссия регионального УФАС признала ООО «ДСК-3» недобросовестным поставщиком. Компания будет находиться в соответствующем реестре в течение двух лет. Правда, «досталось» и заказчику — администрации нужно было своевременно сообщить антимонопольщикам об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Договор подписан. Для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика
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С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт
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#Омск#Омская область#Строительство#УФАС#Подрядчик#Новости#Расселение#Расторжение контракта#Алина Ясинская
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