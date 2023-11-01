Подвели переселенцев. Фирму, завалившую стройку в Омске, внесли в «черный» список

Антимонопольщики выяснили, что к 29 сентября строители выполнили около 45% работ. Заказчик не выдержал и расторг контракт с фирмой. Теперь дом должно достроить ООО «СМУ № 1». Напомним, что его возводят для переселения жителей Омской области из аварийного жилья.