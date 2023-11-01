Подвели переселенцев. Фирму, завалившую стройку в Омске, внесли в «черный» список

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Антимонопольщики рассмотрели обращение департамента строительства администрации Омска. Работники мэрии потребовали включить одну из строительных компаний в список недобросовестных поставщиков. Речь идет об ООО «Домостроительный комбинат-3» («ДСК-3»).
Проблема возникла при строительстве многострадального жилого дома на улице 6-я Станционная. Департамент строительства заключил с подрядной организацией соответствующий контракт. Его стоимость составила 596 млн рублей. Объект должен был быть готов в срок до 31 августа 2023 года.
Компания неоднократно жаловалась на нехватку рабочих рук и удорожание строительных материалов. Из-за срывов сроков строительства прокуратура выносила постановление о возбуждении административного дела. За просрочку исполнения обязательств, указанных в контракте, застройщик «заработал» штрафов и неустоек на общую сумму 10,7 млн рублей.
Муниципалитет успел выплатить «ДСК-3» 214,7 млн рублей. Однако фактически подрядчик выполнил работ только на 164 млн рублей.
«Были заключены дополнительные соглашения к контракту. Это было связано с внесением изменений в график выполнения строительно-монтажных работ, в проектно-сметную документацию в части используемых материалов, видов и объемов работ. Не изменялась цена контракта и срок выполнения работ», — рассказали в пресс-центре омского УФАС.
Антимонопольщики выяснили, что к 29 сентября строители выполнили около 45% работ. Заказчик не выдержал и расторг контракт с фирмой. Теперь дом должно достроить ООО «СМУ № 1». Напомним, что его возводят для переселения жителей Омской области из аварийного жилья.
По итогу комиссия регионального УФАС признала ООО «ДСК-3» недобросовестным поставщиком. Компания будет находиться в соответствующем реестре в течение двух лет. Правда, «досталось» и заказчику — администрации нужно было своевременно сообщить антимонопольщикам об одностороннем отказе от исполнения контракта.