В Омске в 2023 году расселят из аварийного жилья более 1500 человек

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
В 2023 году в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья собираются приобрести 693 жилых помещения. Об этом, а также о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Омском городском пресс-центре рассказала директор департамент жилищной политики Ольга Парфенова.
В программу, рассчитанную до 2025 года включительно, включили 139 аварийных домов, которые признали таковыми до 1 января 2017 года. За три этапа удалось расселить более 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья и вручить ключи почти 2000 человек. Происходит это за счет средств муниципального, областного и федерального бюджета.
На 2022–2023 годы приходится IV этап программы. Если изначально предполагалось приобрести 174 жилых помещения, то в итоге их число увеличилось до 693. На это, по словам директора департамента жилищной политики, направили 1,3 миллиард рублей.
Происходить это будет за счет строительства многоквартирного дома на 218 квартир на улице 6-я Станционная, приобретения жилых помещений и выплаты возмещений за изымаемое жилье. Но сложности тоже есть.
«Не все квартиры в домах, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, нам подходят. Сегодня мы расселяем в большей степени общежития: 20 Партсъезда, 50 лет Профсоюзов. Программа нацелена на то, чтобы дать компенсацию за аварийное жилье. Мы не преследуем цели улучшения жилищных условий по квадратным метрам. Главное, чтобы жилье было безопасным, соответствовало требованиям, которые сегодня устанавливает минстрой, имело чистовую отделку», — добавила Ольга Парфенова.
В целом же уже сейчас при реализации программы по расселению жилищного фонда, показатели перевыполнены. Здесь речь идет о количестве расселенных квадратных метров аварийного жилья и расселенных людей.
В программу включаются дома по очередности признания их аварийными, поэтому возможности передвинуть какой-то дом вперед нет. Если люди не готовы ждать, они могут получить выплату при условии, что дом программный, или же обратиться в суд.
«На этой неделе уже начали проводить собрания с жителями аварийных домов, которые будут расселять в этом году. Мы предлагаем получить выплату за аварийную квартиру, ее размер устанавливают после проведения оценки. Если смотреть по прошлому году, то выплата за 60 „квадратов“ составила 3,6 миллиона, за 51 „квадрат“ — более 2,5 миллионов рублей», — добавила директор департамента жилищной политики.
Кроме того, выплату, полученную по 32 статье Жилищного кодекса, можно вложить в ипотеку, долевое строительство жилого дома, самостоятельно построить дом в любой черте города или даже переехать в другой город. В общем ограничений, куда можно потратить деньги, нет.
Отметим, что большое количество аварийных домов выявили в Советском округе, Старом Кировске, Центральном округе, чуть меньше — в Октябрьском округе.