В Омске в 2023 году расселят из аварийного жилья более 1500 человек

В программу, рассчитанную до 2025 года включительно, включили 139 аварийных домов, которые признали таковыми до 1 января 2017 года. За три этапа удалось расселить более 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья и вручить ключи почти 2000 человек. Происходит это за счет средств муниципального, областного и федерального бюджета.