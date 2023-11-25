Дольщики ждали жилье годами. В Омске готовятся сдать два проблемных долгостроя

В правительстве Омской области рассказали, что два проблемных дома на улицах Малиновского, 11 и 10 лет Октября, 43/1 достраивают и готовят к сдаче в эксплуатацию. В 2023 году из регионального бюджета на эти цели выделили 400 млн рублей. Сегодня, 25 ноября, на объектах побывала правительственная комиссия.