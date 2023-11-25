Дольщики ждали жилье годами. В Омске готовятся сдать два проблемных долгостроя

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В правительстве Омской области рассказали, что два проблемных дома на улицах Малиновского, 11 и 10 лет Октября, 43/1 достраивают и готовят к сдаче в эксплуатацию. В 2023 году из регионального бюджета на эти цели выделили 400 млн рублей. Сегодня, 25 ноября, на объектах побывала правительственная комиссия.
В доме на Малиновского строительно-монтажные работы закончены на 100%. Подрядчик «Строитель» планирует в скором времени сдать долгострой. Квартиры ждут 39 дольщиков.
Здание на 10 лет Октября также достраивается. Здесь завершения работ ждет 51 дольщик.
«Объект ЖСК „Первомайский“ по сути дом-вкладка на 40 квартир между двух жилых корпусов и 39 квартир принадлежат дольщикам, которые это жилье получат. Объект состоит в едином реестре „проблемных“ многоквартирных домов. В доме на 10 лет Октября, 43/1 в целом 58 квартир, из них 51 — дольщиков», — сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске ищут подрядчиков для завершения двух долгостроев за 1,5 млрд рублей.