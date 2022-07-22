Александр Бурков пообещал наказать тех, кто не решает проблемы дольщиков

Кроме того, в регионе продолжается работа в рамках подписанного в 2020 году соглашения с федеральным Фондом развития территорий, которое включает 22 дома. Общий объем, предусмотренных по нему денежных средств составляет 1,8 млрд руб. 362 дольщика получили выплаты.