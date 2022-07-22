Александр Бурков пообещал наказать тех, кто не решает проблемы дольщиков

Губернатор Омской области рабочее совещание по вопросам восстановления прав обманутых дольщиков.
В настоящее время на территории региона находится 32 дома, включенных в Единый реестр проблемных объектов. Это две тысячи пострадавших дольщиков. На данный момент завершается строительство нескольких проблемных объектов, часть дольщиков получили компенсации.
Кроме того, в регионе продолжается работа в рамках подписанного в 2020 году соглашения с федеральным Фондом развития территорий, которое включает 22 дома. Общий объем, предусмотренных по нему денежных средств составляет 1,8 млрд руб. 362 дольщика получили выплаты.
Александр Бурков обратил внимание прокуратуры на деятельность арбитражных управляющих, которые затягивают сроки решения проблем:
«Видим проблему в том, что в отдельных случаях не дорабатывают конкурсные управляющие, которые сидят годами, получают заработную плату, но не доводят дело до конца и не решают главную проблему — это предоставление жилья обманутым дольщикам или выплат после реализации имущества. Будем привлекать к ответственности тех, кто затягивает сроки решения проблем обманутых дольщиков».
Существует и другая проблема - когда председатели ЖСК вводят людей в заблуждение, обещая им достроить проблемные дома и таким образом ставят под угрозу возможность получения выплат из Фонда развития территорий.
«Люди по 5–10 лет пытаются якобы достроить дома и у них есть инвесторы, но по факту ни домов, ни выплат. Поставил задачу администрации города, региональному фонду и минстрою по каждому дому провести детальные переговоры, чтобы мы четко понимали: дольщики решают достраиваться и берут на себя все риски, связанные с тем, что после 2023 года они останутся без выплат, или они все-таки остановятся на выплатах без достройки, поскольку программа по поддержке дольщиков действует до конца 2023 года», — подчеркнул Александр Бурков.