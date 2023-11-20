Дом на Поворотной для омских дольщиков за 665 млн достроит скандальный «Арт Ремстрой»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
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Updated Сегодня, 09:50
В Омске выбрали подрядчика для завершения строительства еще одного «проблемного» дома. Речь идет о 17-этажке на 70 лет Октября, которую в 2005 году начинала строить «Домостроительная компания „Конто“» Алексея и Федора Коношановых.
«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области» заключит договор с местной компанией «Арт Ремстрой». Второй участник торгов — ООО «СПК Дорстрой» Рафаела Авеяна — снизил цену на 6,5 млн рублей, но его заявку признали несоответствующей требованиям. Поэтому в торгах и победил «Арт Ремстрой», снизивший начальную цену только на 574 тысячи. За достройку многоэтажки на Левобережье компании заплатят 665 млн рублей.
По условиям контракта, дом на 157 квартир должен быть достроен за один год. Сейчас степень его готовности составляет только 25%. Напомним, что многоэтажка должна была войти в состав квартала «Высокие бульвары». В эксплуатацию ее планировали ввести до конца 2013 года. Однако компания «Конто» не пережила финансовый кризис 2008 года и обанкротилась. ЖСК «Кристалл», к которому в 2013 году перешли права застройщика, тоже не справился с поставленной задачей. Квартир в долгострое дожидаются 53 дольщика.
Положительное заключение экспертизы проект завершения строительства дома на 70 лет Октября получил в мае этого года. Изначально по оценке фонда на достройку дома требовался 281 млн, но, как видим, эта сумма выросла в 2,3 раза.
Что касается подрядчика, то ООО «Арт Ремстрой» зарегистрировали в 2007 году. С этого момента его учредителем и директором является Карен Мартоян. В прошлом году выручка фирмы увеличилась на 42%, до 2,4 млрд рублей. Однако у «Арт Ремстроя» сомнительный бэкграунд. Компании, получившей в прошлом году контракты на общую сумму 3 млрд рублей, неоднократно предъявляли претензии по качеству работ. Были и судебные иски за срывы сроков. В 2022-м компания «насобирала» штрафов почти на 6 млн рублей. А в феврале 2023-го Карена Мартояна обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.