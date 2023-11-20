Дом на Поворотной для омских дольщиков за 665 млн достроит скандальный «Арт Ремстрой»

Что касается подрядчика, то ООО «Арт Ремстрой» зарегистрировали в 2007 году. С этого момента его учредителем и директором является Карен Мартоян. В прошлом году выручка фирмы увеличилась на 42%, до 2,4 млрд рублей. Однако у «Арт Ремстроя» сомнительный бэкграунд. Компании, получившей в прошлом году контракты на общую сумму 3 млрд рублей, неоднократно предъявляли претензии по качеству работ. Были и судебные иски за срывы сроков. В 2022-м компания «насобирала» штрафов почти на 6 млн рублей. А в феврале 2023-го Карена Мартояна обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.