Без окон и с разваливающимися стенами. Как омичи годами живут в аварийных домах

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Весна 2023-го в Омске сопровождалась многочисленными публикациями в СМИ и жалобами в соцсетях на аварийное состояние жилья. Для нашего города проблема не новая, однако в этот раз кадры, наглядно демонстрирующие всю опасность сложившейся ситуации, появлялись чаще, чем обычно. Город55 рассказывает, кого все-таки расселят в ближайшее время и что мешает быстрому решению этой проблемы.
С трагедии в Нефтяниках, когда в доме по улице 20-го Партсъезда обрушилась стена с первого по пятый этаж, прошло больше 10 месяцев. Жильцы дома неоднократно жаловались на трещины и вываливающиеся из стен кирпичи. Но «латать» пятиэтажку никто не торопился. Итог — обрушение, которое, к счастью, обошлось без жертв.
Впрочем, происшествия с обветшалыми домами для Омска — далеко не редкость. Из последних: днем 7 июня потолок обвалился прямо на кровать в одной из квартир барака на улице 7-й Кирпичный завод, 6, построенного в 1948 году и признанного аварийным в 2014-м.
«Проснулся и только успел в коридор выйти. Все сверху обсыпалось. Если бы я остался на диване лежать, то уже больше бы не поднялся», — рассказал хозяин квартиры.
Некоторым домам везет, и они дожидаются капремонта, но какой ценой. В марте омичи обсуждали, как на время ремонтных работ в пятиэтажке по проспекту Мира, 167Б (дом раньше был общежитием) унитазы переехали на кухню. Выходит, жильцы вроде добились своей цели, но ремонт обернулся другими проблемами.
В целом же в Нефтяниках аварийные дома — явление довольно частое. Так, на улице 50 лет Профсоюзов по соседству стоят два пятиэтажных дома — № 81 и № 85. Построили кирпичные пятиэтажки с разницей в год — в 1959 и 1960-м соответственно. В один год признали аварийными. Но получившие такой статус в 2016-м аварийные пятиэтажки собираются расселить только в 2023–2024 годах, а все это время в шатких домах, где-то обрушится стена, то прорвет трубы, продолжают жить омичи.
В доме по улице 50 лет Профсоюзов, 85 кирпичная кладка частично обрушалась и в 2020-м, и в 2022 году. По данным сайта «Реформа ЖКХ» здесь продолжают жить около 60 человек. Как снаружи, так и внутри подъездов пятиэтажка выглядит, мягко говоря, небезопасно: незакрывающиеся входные двери, выбитые окна, торчащие провода, обшарпанные стены. Картину дополняют горы мусора под окнами аварийного дома. Убираться здесь некому, да и местные жители не сильно заботятся о чистоте.
Прямо на окнах лежат целые стопки квитанций с задолженностью за коммуналку.
Такую же картину можно наблюдать и в пятиэтажке по адресу 50 лет Профсоюзов, 81. Проживает в ней, по данным сервиса «Реформа ЖКХ», 231 человек. Постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в этом доме мэр Сергей Шелест подписал 26 апреля 2023-го (под изъятие попали 100 комнат, а также полностью секции 22 и 25). Для пятиэтажки по адресу 50 лет Профсоюзов, 85 аналогичное постановление выпустили 14 июня.
Сразу несколько домов в 2018 году признали аварийными и на Левобережье Омска — по улице 3-й Енисейской. В отличие от пятиэтажек на 50 лет Профсоюзов, вокруг двухэтажных деревянных домов № 19 и 21 значительно чище. Местные жительницы, проживающие в двухэтажке № 19 не один десяток лет, признались, что сами убирают двор и моют полы. Надежды на какую-либо помощь у них нет.
«Еще в 2021 году, когда были все документы на руках, нам сказали: „Куда вы торопитесь, вас в 2025 году расселят“. А оказалось, что и в 2025-м, возможно, этого не произойдет. Нам все приходится делать самим. Двор убираем, полы моем. Площадку для мусора нам так и не сделали, не огородили. Стоит один железный бак. Никто ничего не хочет», — рассказывает одна из жительниц.
Омск участвует в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах. Рассчитана она на шесть этапов. Правда, попали в программу жильцы аварийных домов, признанных таковыми с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. А вот что касается домов, которые пополнили список аварийных после 2017 года, то их жильцам еще придется подождать (сроки ожидания часто составляют 5—7 лет).
Но вернемся к программе расселения из аварийного жилья, которую уже реализуют в Омске. До 31 августа 2025 года за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов в городе поэтапно планировали переселить 4005 человек из 139 аварийных домов общей площадью 58.7 тысячи кв. м.
На деле с 2019 года по настоящее время успели расселить уже 1754 человека, или 28.3 тысячи кв. м аварийного жилья. Происходит это разными способами, главное, чтобы люди не остались на улице: 677 квартир приобрели у застройщиков и лиц, не являющихся таковыми, 62 семьям предложили переехать в муниципальные квартиры, собственникам 149 жилых помещений выплатили компенсации.
В 2023 году реализуют 4-й и 5-й этапы программы, и в рамках них запланировано расселение 1532 человек до конца текущего года и 108 человек — до конца следующего. Речь идет о 21.7 тысячи кв. м. В департаменте жилищной политики уточнили, что на эти цели в 2023-м выделили 1.25 млрд рублей: 1.021 млрд — это средства фонда, 20.4 млн — областной бюджет, 208.2 млн — городской бюджет.
В рамках 4-го этапа омичам будут не только вручать ключи от приобретенных жилых помещений и выплачивать компенсации за изымаемые квартиры и комнаты, но и расселять в строящийся многоквартирный дом на 218 квартир по улице 6-я Станционная. Однако на этом объекте все идет не совсем гладко.
Контракт на строительство дома 10 июня 2022 года заключили с ООО «Домостроительный комбинат — 3», которым владеет и руководит Александр Макаров. За свою работу фирма получит 596.6 млн рублей.
По условиям контракта дом следует сдать до 31 августа 2023 года, вот только строительство ведется с отставанием в графике — на 4.5 месяца. В настоящий момент объект готов только на 30%. На июньском заседании комитета горсовета по ЖКХ руководитель профильного департамента Ольга Парфенова заявила, что городская администрация принимает все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы работа все-таки была завершена в этом году.
На стройку в последнее время постоянно съезжаются с проверками чиновники и ищут способы для устранения отставания от графика, которое возникло из-за нехватки рабочих рук.
«Каждый день Корбут Владимир Валентинович приезжает, считает строителей. Михаил Геннадьевич (директор департамента строительства, — прим. ред.) практически прорабом там стал. Людей привлекли, дополнительно, я знаю, строители приехали. Из Турции 20 человек пригнали. Думаю, срок начнет сокращаться», — добавил депутат горсовета Алексей Никитин.
По оптимистичным прогнозам, стройка завершится через месяц-два после установленного срока (то есть до октября-ноября 2023-го), но в любом случае ввести дом в эксплуатацию следует не позднее 31 декабря. Кстати, уже известно, кто станет обладателями новых квартир на 6-й Станционной — поменять прописку с Советского округа на Ленинский придется жильцам аварийных пятиэтажек по адресам 50 лет Профсоюзов, 81 и 85.
В то время как в Омске пытаются расселить и улучшить жилищные условия для жильцов домов, признанных аварийными до 2017 года, аварийный фонд продолжает пополняться новыми объектами. С 2017 года аварийными признали уже 147 многоквартирных домов общей площадью около 60 тысяч кв. м, где проживает около 3900 человек. На расселение этих домов и закрытие вопроса по аварийному жилью необходимо более 4.7 млрд рублей.
«Указанная финансовая потребность для решения задач по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, несоразмерна с возможностью бюджета города Омска», — уточнила директор департамент жилищной политики Ольга Парфенова.
Только за первые шесть месяцев 2023-го аварийными и подлежащими сносу признали шесть многоквартирных домов. Список непригодных для проживания жилых помещений с начала года также пополнили восемь частных домов.
Вариант с переселением у граждан, проживающих в домах, признанных аварийными после 2017 года, все-таки есть. Происходит это «во исполнение решений судов об обязании администрации Омска принять незамедлительные меры к переселению граждан путем предоставления нанимателям и членам их семей жилых помещений по договорам соцнайма, а также предоставления возмещения за изымаемые у собственников жилые помещения в аварийных домах в соответствии со статьей 32 ЖК РФ».
Тем временем в Омске появляется еще одна очередь на расселение. Происходит это из-за действий прокуратуры, которая обязывает городскую администрацию быстрее расселять аварийные дома. По состоянию на 30 мая 2023 года приняты решения о расселении пяти многоквартирных домов — это двухэтажный жилой дом на улице Сибирская, 45 (КАО), пятиэтажка на улице Комсомольский городок, 3А (ОАО), двухэтажный дом на улице 3-я Енисейская, 19а (КАО), двухэтажка по улице Куйбышева, 131 (ОАО) и двухэтажный дом по улице Авиагородок, 24 (КАО). На расселение домов 45 по улице Сибирской и 3А в Комсомольском городке в городском бюджете предусмотрено 215,9 млн рублей. Отметим, что решения по ним вступили в силу ранее, чем остальные.
Интересные подробности выяснились по пятиэтажке в Комсомольском городке, признанной аварийной еще в 2019 году. В ней жильцами заняты 113 помещений. Ольга Парфенова по этому дому высказалась следующим образом:
«Обязанности по содержанию домов лежат на собственниках, на УК, но кто-то будет ремонтировать свою квартиру, подвал, кровлю, а кто-то — как в Комсомольском городке, 3А. Как говорят соседи, жители сами свое отопление резали перед приездом Краснова (генерального прокурора РФ Игоря Краснова, — прим. ред.) чтобы показать, какой у них плохой дом и что администрация города Омска ничего не делает на эту тему!»
Так и выходит, что с каждым днем ситуация только нагнетается. Проблема ветхого жилья набирает обороты и только отдаляется от своего решения: темп прироста аварийных домов значительно превышает темпы расселения, а средств, необходимых для быстрого расселения, у администрации просто нет.