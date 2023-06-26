Без окон и с разваливающимися стенами. Как омичи годами живут в аварийных домах

«Еще в 2021 году, когда были все документы на руках, нам сказали: „Куда вы торопитесь, вас в 2025 году расселят“. А оказалось, что и в 2025-м, возможно, этого не произойдет. Нам все приходится делать самим. Двор убираем, полы моем. Площадку для мусора нам так и не сделали, не огородили. Стоит один железный бак. Никто ничего не хочет», — рассказывает одна из жительниц.