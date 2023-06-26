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Без окон и с разваливающимися стенами. Как омичи годами живут в аварийных домах

26 июня 2023, 06:12
Фото: Город55
Омичам годами приходится жить в небезопасных условиях
В 2022–2023 годах аварийный жилищный фонд в Омске пополнили около 30 объектов. В списке как частные, так и многоквартирные дома, но жильцов многих из них обещают расселить не раньше 2030 года.

Весна 2023-го в Омске сопровождалась многочисленными публикациями в СМИ и жалобами в соцсетях на аварийное состояние жилья. Для нашего города проблема не новая, однако в этот раз кадры, наглядно демонстрирующие всю опасность сложившейся ситуации, появлялись чаще, чем обычно. Город55 рассказывает, кого все-таки расселят в ближайшее время и что мешает быстрому решению этой проблемы.

В ожидании безопасных квартир

С трагедии в Нефтяниках, когда в доме по улице 20-го Партсъезда обрушилась стена с первого по пятый этаж, прошло больше 10 месяцев. Жильцы дома неоднократно жаловались на трещины и вываливающиеся из стен кирпичи. Но «латать» пятиэтажку никто не торопился. Итог — обрушение, которое, к счастью, обошлось без жертв.

Впрочем, происшествия с обветшалыми домами для Омска — далеко не редкость. Из последних: днем 7 июня потолок обвалился прямо на кровать в одной из квартир барака на улице 7-й Кирпичный завод, 6, построенного в 1948 году и признанного аварийным в 2014-м.

«Проснулся и только успел в коридор выйти. Все сверху обсыпалось. Если бы я остался на диване лежать, то уже больше бы не поднялся», — рассказал хозяин квартиры.

Некоторым домам везет, и они дожидаются капремонта, но какой ценой. В марте омичи обсуждали, как на время ремонтных работ в пятиэтажке по проспекту Мира, 167Б (дом раньше был общежитием) унитазы переехали на кухню. Выходит, жильцы вроде добились своей цели, но ремонт обернулся другими проблемами.

В целом же в Нефтяниках аварийные дома — явление довольно частое. Так, на улице 50 лет Профсоюзов по соседству стоят два пятиэтажных дома — № 81 и № 85. Построили кирпичные пятиэтажки с разницей в год — в 1959 и 1960-м соответственно. В один год признали аварийными. Но получившие такой статус в 2016-м аварийные пятиэтажки собираются расселить только в 2023–2024 годах, а все это время в шатких домах, где-то обрушится стена, то прорвет трубы, продолжают жить омичи.

Дом на 50 лет Профсоюзов, 85 признали аварийным в 2016 году.Дом на 50 лет Профсоюзов, 85 признали аварийным в 2016 году.
Дом на 50 лет Профсоюзов, 85 признали аварийным в 2016 году.Дом на 50 лет Профсоюзов, 85 признали аварийным в 2016 году.
Дом на 50 лет Профсоюзов, 85 признали аварийным в 2016 году.Дом на 50 лет Профсоюзов, 85 признали аварийным в 2016 году.
Дом на 50 лет Профсоюзов, 85 признали аварийным в 2016 году.Дом на 50 лет Профсоюзов, 85 признали аварийным в 2016 году.
Дом на 50 лет Профсоюзов, 85 признали аварийным в 2016 году.
Фото: Город55

В доме по улице 50 лет Профсоюзов, 85 кирпичная кладка частично обрушалась и в 2020-м, и в 2022 году. По данным сайта «Реформа ЖКХ» здесь продолжают жить около 60 человек. Как снаружи, так и внутри подъездов пятиэтажка выглядит, мягко говоря, небезопасно: незакрывающиеся входные двери, выбитые окна, торчащие провода, обшарпанные стены. Картину дополняют горы мусора под окнами аварийного дома. Убираться здесь некому, да и местные жители не сильно заботятся о чистоте.

«Разбудил страшный грохот». Что случилось в доме на улице 50 лет Профсоюзов в Омске
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Внутри пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов, 85 выглядит еще хужеВнутри пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов, 85 выглядит еще хуже
Внутри пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов, 85 выглядит еще хужеВнутри пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов, 85 выглядит еще хуже
Внутри пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов, 85 выглядит еще хужеВнутри пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов, 85 выглядит еще хуже
Внутри пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов, 85 выглядит еще хужеВнутри пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов, 85 выглядит еще хуже
Внутри пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов, 85 выглядит еще хужеВнутри пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов, 85 выглядит еще хуже
Внутри пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов, 85 выглядит еще хуже
Фото: Город55

Прямо на окнах лежат целые стопки квитанций с задолженностью за коммуналку.

Квитанции с долгами по коммуналке хранятся просто на окнахКвитанции с долгами по коммуналке хранятся просто на окнах
Квитанции с долгами по коммуналке хранятся просто на окнахКвитанции с долгами по коммуналке хранятся просто на окнах
Квитанции с долгами по коммуналке хранятся просто на окнах
Фото: Город55

Такую же картину можно наблюдать и в пятиэтажке по адресу 50 лет Профсоюзов, 81. Проживает в ней, по данным сервиса «Реформа ЖКХ», 231 человек. Постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в этом доме мэр Сергей Шелест подписал 26 апреля 2023-го (под изъятие попали 100 комнат, а также полностью секции 22 и 25). Для пятиэтажки по адресу 50 лет Профсоюзов, 85 аналогичное постановление выпустили 14 июня.

Так сегодня выглядит дом по адресу 50 лет Профсоюзов, 81Так сегодня выглядит дом по адресу 50 лет Профсоюзов, 81
Так сегодня выглядит дом по адресу 50 лет Профсоюзов, 81Так сегодня выглядит дом по адресу 50 лет Профсоюзов, 81
Так сегодня выглядит дом по адресу 50 лет Профсоюзов, 81Так сегодня выглядит дом по адресу 50 лет Профсоюзов, 81
Так сегодня выглядит дом по адресу 50 лет Профсоюзов, 81Так сегодня выглядит дом по адресу 50 лет Профсоюзов, 81
Так сегодня выглядит дом по адресу 50 лет Профсоюзов, 81Так сегодня выглядит дом по адресу 50 лет Профсоюзов, 81
Так сегодня выглядит дом по адресу 50 лет Профсоюзов, 81
Фото: Город55

Сразу несколько домов в 2018 году признали аварийными и на Левобережье Омска — по улице 3-й Енисейской. В отличие от пятиэтажек на 50 лет Профсоюзов, вокруг двухэтажных деревянных домов № 19 и 21 значительно чище. Местные жительницы, проживающие в двухэтажке № 19 не один десяток лет, признались, что сами убирают двор и моют полы. Надежды на какую-либо помощь у них нет.

Двухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 годуДвухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 году
Двухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 годуДвухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 году
Двухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 годуДвухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 году
Двухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 годуДвухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 году
Двухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 годуДвухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 году
Двухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 годуДвухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 году
Двухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 годуДвухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 году
Двухэтажные дома на 3-й Енисейской признали аварийными в 2018 году
Фото: Город55

«Еще в 2021 году, когда были все документы на руках, нам сказали: „Куда вы торопитесь, вас в 2025 году расселят“. А оказалось, что и в 2025-м, возможно, этого не произойдет. Нам все приходится делать самим. Двор убираем, полы моем. Площадку для мусора нам так и не сделали, не огородили. Стоит один железный бак. Никто ничего не хочет», — рассказывает одна из жительниц.

Расселили 1754 человека

Омск участвует в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах. Рассчитана она на шесть этапов. Правда, попали в программу жильцы аварийных домов, признанных таковыми с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. А вот что касается домов, которые пополнили список аварийных после 2017 года, то их жильцам еще придется подождать (сроки ожидания часто составляют 5—7 лет).

Но вернемся к программе расселения из аварийного жилья, которую уже реализуют в Омске. До 31 августа 2025 года за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов в городе поэтапно планировали переселить 4005 человек из 139 аварийных домов общей площадью 58.7 тысячи кв. м.

Пятиэтажка на Магистральной пополнила список аварийных только в ноябре 2021 годаПятиэтажка на Магистральной пополнила список аварийных только в ноябре 2021 года
Пятиэтажка на Магистральной пополнила список аварийных только в ноябре 2021 годаПятиэтажка на Магистральной пополнила список аварийных только в ноябре 2021 года
Пятиэтажка на Магистральной пополнила список аварийных только в ноябре 2021 годаПятиэтажка на Магистральной пополнила список аварийных только в ноябре 2021 года
Пятиэтажка на Магистральной пополнила список аварийных только в ноябре 2021 года
Фото: Город55

На деле с 2019 года по настоящее время успели расселить уже 1754 человека, или 28.3 тысячи кв. м аварийного жилья. Происходит это разными способами, главное, чтобы люди не остались на улице: 677 квартир приобрели у застройщиков и лиц, не являющихся таковыми, 62 семьям предложили переехать в муниципальные квартиры, собственникам 149 жилых помещений выплатили компенсации.

В 2023 году реализуют 4-й и 5-й этапы программы, и в рамках них запланировано расселение 1532 человек до конца текущего года и 108 человек — до конца следующего. Речь идет о 21.7 тысячи кв. м. В департаменте жилищной политики уточнили, что на эти цели в 2023-м выделили 1.25 млрд рублей: 1.021 млрд — это средства фонда, 20.4 млн — областной бюджет, 208.2 млн — городской бюджет.

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Проблемы с домом на 6-й Станционной

В рамках 4-го этапа омичам будут не только вручать ключи от приобретенных жилых помещений и выплачивать компенсации за изымаемые квартиры и комнаты, но и расселять в строящийся многоквартирный дом на 218 квартир по улице 6-я Станционная. Однако на этом объекте все идет не совсем гладко.

Контракт на строительство дома 10 июня 2022 года заключили с ООО «Домостроительный комбинат — 3», которым владеет и руководит Александр Макаров. За свою работу фирма получит 596.6 млн рублей.

Строители отстают от графика на 4,5 месяцСтроители отстают от графика на 4,5 месяц
Строители отстают от графика на 4,5 месяц
Фото: Омский городской совет

По условиям контракта дом следует сдать до 31 августа 2023 года, вот только строительство ведется с отставанием в графике — на 4.5 месяца. В настоящий момент объект готов только на 30%. На июньском заседании комитета горсовета по ЖКХ руководитель профильного департамента Ольга Парфенова заявила, что городская администрация принимает все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы работа все-таки была завершена в этом году.

На стройку в последнее время постоянно съезжаются с проверками чиновники и ищут способы для устранения отставания от графика, которое возникло из-за нехватки рабочих рук.

«Каждый день Корбут Владимир Валентинович приезжает, считает строителей. Михаил Геннадьевич (директор департамента строительства, — прим. ред.) практически прорабом там стал. Людей привлекли, дополнительно, я знаю, строители приехали. Из Турции 20 человек пригнали. Думаю, срок начнет сокращаться», — добавил депутат горсовета Алексей Никитин.

По оптимистичным прогнозам, стройка завершится через месяц-два после установленного срока (то есть до октября-ноября 2023-го), но в любом случае ввести дом в эксплуатацию следует не позднее 31 декабря. Кстати, уже известно, кто станет обладателями новых квартир на 6-й Станционной — поменять прописку с Советского округа на Ленинский придется жильцам аварийных пятиэтажек по адресам 50 лет Профсоюзов, 81 и 85.

147 домов и 4.7 млрд рублей

В то время как в Омске пытаются расселить и улучшить жилищные условия для жильцов домов, признанных аварийными до 2017 года, аварийный фонд продолжает пополняться новыми объектами. С 2017 года аварийными признали уже 147 многоквартирных домов общей площадью около 60 тысяч кв. м, где проживает около 3900 человек. На расселение этих домов и закрытие вопроса по аварийному жилью необходимо более 4.7 млрд рублей.

«Указанная финансовая потребность для решения задач по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, несоразмерна с возможностью бюджета города Омска», — уточнила директор департамент жилищной политики Ольга Парфенова.

Только за первые шесть месяцев 2023-го аварийными и подлежащими сносу признали шесть многоквартирных домов. Список непригодных для проживания жилых помещений с начала года также пополнили восемь частных домов.

Вариант с переселением у граждан, проживающих в домах, признанных аварийными после 2017 года, все-таки есть. Происходит это «во исполнение решений судов об обязании администрации Омска принять незамедлительные меры к переселению граждан путем предоставления нанимателям и членам их семей жилых помещений по договорам соцнайма, а также предоставления возмещения за изымаемые у собственников жилые помещения в аварийных домах в соответствии со статьей 32 ЖК РФ».

Тем временем в Омске появляется еще одна очередь на расселение. Происходит это из-за действий прокуратуры, которая обязывает городскую администрацию быстрее расселять аварийные дома. По состоянию на 30 мая 2023 года приняты решения о расселении пяти многоквартирных домов — это двухэтажный жилой дом на улице Сибирская, 45 (КАО), пятиэтажка на улице Комсомольский городок, 3А (ОАО), двухэтажный дом на улице 3-я Енисейская, 19а (КАО), двухэтажка по улице Куйбышева, 131 (ОАО) и двухэтажный дом по улице Авиагородок, 24 (КАО). На расселение домов 45 по улице Сибирской и 3А в Комсомольском городке в городском бюджете предусмотрено 215,9 млн рублей. Отметим, что решения по ним вступили в силу ранее, чем остальные.

Двухэтажный аварийный дом по улице Авиагородок, 24Двухэтажный аварийный дом по улице Авиагородок, 24
Двухэтажный аварийный дом по улице Авиагородок, 24Двухэтажный аварийный дом по улице Авиагородок, 24
Двухэтажный аварийный дом по улице Авиагородок, 24Двухэтажный аварийный дом по улице Авиагородок, 24
Двухэтажный аварийный дом по улице Авиагородок, 24Двухэтажный аварийный дом по улице Авиагородок, 24
Двухэтажный аварийный дом по улице Авиагородок, 24
Фото: Прокуратура Омской области

Интересные подробности выяснились по пятиэтажке в Комсомольском городке, признанной аварийной еще в 2019 году. В ней жильцами заняты 113 помещений. Ольга Парфенова по этому дому высказалась следующим образом:

«Обязанности по содержанию домов лежат на собственниках, на УК, но кто-то будет ремонтировать свою квартиру, подвал, кровлю, а кто-то — как в Комсомольском городке, 3А. Как говорят соседи, жители сами свое отопление резали перед приездом Краснова (генерального прокурора РФ Игоря Краснова, — прим. ред.) чтобы показать, какой у них плохой дом и что администрация города Омска ничего не делает на эту тему!»

Так и выходит, что с каждым днем ситуация только нагнетается. Проблема ветхого жилья набирает обороты и только отдаляется от своего решения: темп прироста аварийных домов значительно превышает темпы расселения, а средств, необходимых для быстрого расселения, у администрации просто нет.

Дом уходит под землю. Омичи рассказали об аварийном состоянии барака на Левобережье
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#Юлия Истомина#Аварийное жилье#Аварийные дома#Расселение#Многоквартирный дом#Квартиры#Опасное жилье#Происшествия#Общество#Жалобы#Департамент жилищной политики#Город#Новости#Омск#Спецпроекты
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