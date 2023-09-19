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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

В Омске на Биофабрике сдали в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья

В Омске на Биофабрике сдали в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья

19 сентября 2023, 06:22
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
В поселке вскоре планируют сдать еще одну новостройку, квартиры в которой поступят в продажу.

В омском поселке Биофабрика сдали в эксплуатацию дом, квартиры в котором получат переселенцы из аварийного жилья. Здание построила компания СМУ № 10 «Стройбетон „Северное“. Общая площадь жилых помещений составляет 10 503,1 квадратных метра.

«Квартиры светлые, полнометражные, с отделкой и сантехникой. Дом вписан в уже имеющийся микрорайон с детскими и спортивными площадками, произведено озеленение, коммунальные заботы возьмет на себя управляющая компания. В текущем году новоселье в этом доме справят 195 омских семей», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
В квартирах выполнена отделкаВ квартирах выполнена отделка
В квартирах выполнена отделка
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Как рассказал Городу55 глава компании «Стройбетон» Олег Золотов, квартиры в новостройке в открытую продажу, скорее всего, не поступят.

«Практически все, 95% квартир, пойдут для переселенцев. Несколько квартир остаются на продажу. Мы договорились с мэром, что если допфинансирование будет, то они и эти квартиры выкупят. Поэтому может они вообще не поступят в продажу открытую. На Биофабрике мы рядом строим дом, там продажи будут. Коробку уже возвели, в ноябре сдадим, к новому году начнутся продажи», — сообщил Олег Золотов.

Ранее Город55 сообщал, что «Стройбетону» одобрили строительство третьего дома в омском поселке Биофабрика. Проект получил положительное заключение от «Сибирского регионального экспертного центра „Сибрегионэксперт“».

«Стройбетону» одобрили строительство третьего дома в омском поселке Биофабрика
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#Омск#Омская область#Строительство#Новостройка#Сергей Шелест#Олег Золотов#Стройбетон#Евгений Игишев#Поселок Биофабрика
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