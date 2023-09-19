В Омске на Биофабрике сдали в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья

В поселке вскоре планируют сдать еще одну новостройку, квартиры в которой поступят в продажу.

В омском поселке Биофабрика сдали в эксплуатацию дом, квартиры в котором получат переселенцы из аварийного жилья. Здание построила компания СМУ № 10 «Стройбетон „Северное“. Общая площадь жилых помещений составляет 10 503,1 квадратных метра. «Квартиры светлые, полнометражные, с отделкой и сантехникой. Дом вписан в уже имеющийся микрорайон с детскими и спортивными площадками, произведено озеленение, коммунальные заботы возьмет на себя управляющая компания. В текущем году новоселье в этом доме справят 195 омских семей», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале. В квартирах выполнена отделка Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста Как рассказал Городу55 глава компании «Стройбетон» Олег Золотов, квартиры в новостройке в открытую продажу, скорее всего, не поступят. «Практически все, 95% квартир, пойдут для переселенцев. Несколько квартир остаются на продажу. Мы договорились с мэром, что если допфинансирование будет, то они и эти квартиры выкупят. Поэтому может они вообще не поступят в продажу открытую. На Биофабрике мы рядом строим дом, там продажи будут. Коробку уже возвели, в ноябре сдадим, к новому году начнутся продажи», — сообщил Олег Золотов. Ранее Город55 сообщал, что «Стройбетону» одобрили строительство третьего дома в омском поселке Биофабрика. Проект получил положительное заключение от «Сибирского регионального экспертного центра „Сибрегионэксперт“». «Стройбетону» одобрили строительство третьего дома в омском поселке Биофабрика Узнать подробнее