«Хороший старт»: Путин похвалил Виталия Хоценко как врио губернатора Омской области

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В понедельник, 28 августа, российский лидер встретился с врио главы Омской области Виталием Хоценко. Руководитель региона доложил о социально-экономической ситуации в субъекте, рассказал о реализующихся проектах и приоритетных задачах.
Так, в области наблюдается рост по индексу промпроизводства и в оборонном направлении. В аграрном секторе тоже нет отставаний. Более того, регионом интересуются крупные инвесторы.
«У нас большое количество солнечных дней — мы входим в десятку в целом по регионам по солнцу, и за счет световых дней мы можем уменьшить потребление электроэнергии, соответственно, — у нас достаточно долгий световой день. Нами заинтересовалась одна крупная компания, называется она „ЭКО-культура“ — это самая большая компания в стране по производству овощей закрытого грунта. Мы сегодня идем в этом направлении. Это 60 гектар, 30 миллиардов рублей инвестиций, 1000 человек планируют работать», — доложил Хоценко.
Продолжается масштабная работа по развитию логистического направления. За три года в Омской области планируется создать 200 тысяч квадратных метров логистических площадей, 3 тысячи рабочих мест, 17 миллиардов рублей инвестиций. Таким образом Омская область полностью замкнет внутри себя обеспечение всех федеральных сетей.
«Сегодня даже наши производители продуктов производят продукцию и, чтобы попасть в федеральные сети, едут сначала в Новосибирск и потом возвращаются к нам обратно. Так неправильно. Мы эту проблему закроем. Дальше смотрим на свой потенциал с крупнейшими логистическими компаниями и будем создавать логистические парки для того, чтобы использовать нашу географию и создавать у нас распредцентр, чтобы идти ниже на Казахстан, на Дальний Восток и на Китай», — сообщил врио губернатора.
Набирает темп и социальная сфера. В регионе создаются «Точки роста», технопарки, «Кванториумы». Против одной школы в 2020-м в текущем году планируется построить четыре новых. На следующий год заработают еще столько же общеобразовательных учреждений.
Врио губернатора в ходе встречи с российским президентом также рассказал о расширении выезда из Омска с двух до четырех полос и отчитался об организации регионального кадрового конкурса.
«Мы запустили наш кадровый конкурс. Сегодня определяемся с названием, побеждает пока „Омская область: ПРОдвижение“, это как „Лидеры России“, наш региональный. И в сентябре мы запускаем. Очень рассчитываем за счет тех ребят, кто поучаствует в конкурсе, обновить свою команду, усилить ее. Очень много желающих», — поделился Хоценко.
Надо напрямую взаимодействовать с людьми
Президент РФ назвал хорошим начало работы Виталия Хоценко в Омской области и отметил включенность врио губернатора в дела региона.
«Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область», — добавил президент.
Отдельно Путин обратил внимание на экологическую ситуацию в регионе, вопрос обманутых дольщиков и сети ЖКХ. Глава государства отметил, что это острые и сложные для области темы, но их можно и нужно решить.
Почему Хоценко?
Назначение 37-летнего Виталия Хоценко на пост врио губернатора Омской области привлекло большое внимание и общественности, и экспертного сообщества. Последние увидели в этом сигнал к переменам для других регионов, а нового омского руководителя записали в категорию «сверхновых губернаторов».
Напомним, до назначения в Омскую область Хоценко возглавлял министерство энергетики, промышленности и связи Ставрополья, работал директором Департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ, занимал пост премьер-министра ДНР. Пожалуй, можно сказать, что на каждом новом месте он смог заложить базу для последующего развития отрасли или региона.
Так, на Ставрополье он зарекомендовал себя как менеджер и новатор. За короткое время сделал из южного субъекта всероссийский центр «зелёной» энергетики. При нем началась цифровизация и развитие рынка газомоторного топлива. Работа в федеральном промышленном ведомстве пришлась на ковидные ограничения. Это не помешало Хоценко работать продуктивно: Минпромторг тогда обеспечивал индивидуальными средствами защиты, аппаратами ИВЛ и другими необходимыми материалами российские регионы.
В ДНР уровень сложности повысился в несколько раз. Несмотря на опасные условия, за девять месяцев на посту председателя правительства, Хоценко и его команда смогли решить сложные задачи и дали старт застывшим проектам: восстановили порт Мариуполя, реанимировали водоснабжение по графику, наладили работу отопительной системы, начали возрождать предприятия и формировать кадровый потенциал республики.
Омская область — в лидерах с конца
Весь этот опыт Виталию Хоценко теперь необходимо приземлить на Омскую область. Меж тем сибирский регион не отличается блестящими стартовыми позициями. Предприятия простаивают, люди массово уезжают в другие субъекты, а по уровню жизни Омская область в 2022-м заняла в соответствующем рейтинге 19 место с конца — 66-я строчка из 85.
Если Хоценко справился с вызовами в ДНР, то и в Омской области будет эффективен, полагают эксперты. Тем более. что промежуточные итоги работы уже видны — их подвели спустя 100 дней на посту врио губернатора сибирского региона.
Улучшение демографии, повышение качества жизни омичей, «расконсервирование» промышленной отрасли, развитие логистики и сельского хозяйства — приоритетные направления для нового руководства. По словам Хоценко, у Омской области есть хорошие стартовые условия для экономического роста.
Более того, врио губернатора уверен — за пять лет регион можно превратить во всероссийский логистический центр с развитой международной торговлей. Для этого уже началось строительство крупнейшего в субъекте логистического парка «Солнечный» — более 220 тысяч квадратных метров.
Обычно санкции принято рассматривать как негативный фактор, но для промышленной отрасли Омской области они стали стимулом к развитию. Многие предприятия ожили за счет заказов в сфере оборонки, другие заняли освободившиеся после ухода иностранных фирм ниши. Началось строительство производства полиизобутилена, заработало модернизированное производство по переработке бутан-бутиленовой фракции, в особой экономической зоне «Авангард» уже зарегистрировались шесть резидентов. Это стало возможным, в частности, благодаря лоббистской позиции Хоценко: опираясь на прошлый опыт и связи, новый руководитель активно продвигает интересы Омской области на федеральном уровне и инвестиционном рынке.
Новые предприятия равно новые рабочие места, развитие экономики субъекта, повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации в регионе. Сейчас в Омской области активно поддерживают семьи с детьми: родители получают 15 разных видов пособий и выплат, создаются семейные многофункциональные центры, популяризируются традиционные семейные ценности.
Особое внимание врио губернатора Хоценко уделяет семьям участников специальной военной операции и во время рабочих поездок в районы навещает близких и родных бойцов.
«Приняли решение более 46 млн рублей выделить на поддержку для участников СВО и их семей. Эти средства направим на помощь детям: на бесплатное горячее питание для школьников 5-11 классов, освобождение от платы за детский сад и продленку. Кроме того, напомню, что детки наших защитников могут бесплатно ходить в спортивные секции. Круг мер поддержки для участников СВО и их семей продолжим расширять», — рассказал врио.
«Кабинетным начальникам» больше не рады
С приходом Хоценко в Омскую область в регионе начала перестраиваться работа чиновничьего аппарата. Причина тому — человекоориентированный подход нового руководства.
Чтобы закрыть кадровый дефицит и найти талантливых управленцев, в субъекте проведут региональный конкурс по типу «Лидеров России», выпускником которого является и сам Хоценко. Напомним, свою инициативу он представил российскому президенту Владимиру Путину на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей». Глава государства идею не только поддержал, но еще и привел в пример как показательного финалиста самого Хоценко.
Другой уникальный проект — форум гражданских активистов «Решают люди». Благодаря ему омичи еще больше смогут влиять на улучшение области и реализовывать идеи по благоустройству своих дворов, сёл, городов. Хоценко уверен — как будет преображаться Омская область, должны решать сами люди.