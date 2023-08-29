«Хороший старт»: Путин похвалил Виталия Хоценко как врио губернатора Омской области

«Сегодня даже наши производители продуктов производят продукцию и, чтобы попасть в федеральные сети, едут сначала в Новосибирск и потом возвращаются к нам обратно. Так неправильно. Мы эту проблему закроем. Дальше смотрим на свой потенциал с крупнейшими логистическими компаниями и будем создавать логистические парки для того, чтобы использовать нашу географию и создавать у нас распредцентр, чтобы идти ниже на Казахстан, на Дальний Восток и на Китай», — сообщил врио губернатора.