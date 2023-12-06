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Иллюстрация

Ранее обрушалась стена. В Омске трехэтажку на Энергетиков признали аварийной

6 декабря 2023, 11:53
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омскую трехэтажку на Энергетиков с рухнувшим балконом признали аварийной

В доме, который построили в 1959 году, ранее уже обрушалась кирпичная кладка стены, затапливало кипятком подвал и падало балконное ограждение.

5 декабря в Омске признали аварийным и подлежащим сносу еще один многоквартирный дом. Такой статус получила трехэтажка на 24 квартиры по улице Энергетиков, 29а. Как следует из постановления, подписанного мэром Омска Сергеем Шелестом, жильцов должны расселить до 31 декабря 2030 года. Контролировать исполнение постановления будет директор депстроя Михаил Веселев.

Трехэтажку в Нефтяниках построили в 1959 году. В последние годы омичи часто жаловались, что в доме небезопасно проживать. В феврале 2022-го в здании обрушилась стена: подъезд можно было увидеть через дыры в кладке. Затем, в ноябре прошлого года, последовала жалоба на затопленный кипятком подвал. Управляющая компания, по словам жильцов, не предпринимала никаких активных действий.

В мае 2023 года трехэтажка на Энергетиков снова попала в новостные сводки: рухнуло балконное ограждение. Конструкция развалилась и упала на землю. При происшествии, к счастью, никто не пострадал. И уже летом жильцам пришлось столкнуться с коммунальной аварией: с верхнего этажа по стенам лилась вода.

Дом на Энергетиков, 29АДом на Энергетиков, 29А
Дом на Энергетиков, 29А
Фото: Скриншот с сайта "Яндекс Карты"

Подобные случаи далеко не единичны. Ранее Город55 рассказывал о разрушении балкона у дома на Горячева, 6. От одного из балконов 26 ноября отвалился крупный кусок бетона. Выяснилось, что опасность для жителей и прохожих в этом доме представляют более 30 балконов. В администрации пообещали провести работы по усилению перекрытий до 1 июля следующего года. А ситуацией, тем временем, заинтересовались омские следователи:

«Дом разрушается». Омский СК заинтересовался домом, у которого сыпятся балконы
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#Общество#Происшествия#Омск#Аварийное жилье#Многоквартирный дом#Аварийные дома#Новости#Разрушение#Юлия Истомина
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