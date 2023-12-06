Ранее обрушалась стена. В Омске трехэтажку на Энергетиков признали аварийной

Подобные случаи далеко не единичны. Ранее Город55 рассказывал о разрушении балкона у дома на Горячева, 6. От одного из балконов 26 ноября отвалился крупный кусок бетона. Выяснилось, что опасность для жителей и прохожих в этом доме представляют более 30 балконов. В администрации пообещали провести работы по усилению перекрытий до 1 июля следующего года. А ситуацией, тем временем, заинтересовались омские следователи: