Ранее обрушалась стена. В Омске трехэтажку на Энергетиков признали аварийной

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
5 декабря в Омске признали аварийным и подлежащим сносу еще один многоквартирный дом. Такой статус получила трехэтажка на 24 квартиры по улице Энергетиков, 29а. Как следует из постановления, подписанного мэром Омска Сергеем Шелестом, жильцов должны расселить до 31 декабря 2030 года. Контролировать исполнение постановления будет директор депстроя Михаил Веселев.
Трехэтажку в Нефтяниках построили в 1959 году. В последние годы омичи часто жаловались, что в доме небезопасно проживать. В феврале 2022-го в здании обрушилась стена: подъезд можно было увидеть через дыры в кладке. Затем, в ноябре прошлого года, последовала жалоба на затопленный кипятком подвал. Управляющая компания, по словам жильцов, не предпринимала никаких активных действий.
В мае 2023 года трехэтажка на Энергетиков снова попала в новостные сводки: рухнуло балконное ограждение. Конструкция развалилась и упала на землю. При происшествии, к счастью, никто не пострадал. И уже летом жильцам пришлось столкнуться с коммунальной аварией: с верхнего этажа по стенам лилась вода.
Подобные случаи далеко не единичны. Ранее Город55 рассказывал о разрушении балкона у дома на Горячева, 6. От одного из балконов 26 ноября отвалился крупный кусок бетона. Выяснилось, что опасность для жителей и прохожих в этом доме представляют более 30 балконов. В администрации пообещали провести работы по усилению перекрытий до 1 июля следующего года. А ситуацией, тем временем, заинтересовались омские следователи: