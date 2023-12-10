Долгожданное потепление. Урон экологии. Дорогие шторы. Воскресные события в Омске

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Спустя недели заморозков синоптики рассказали о возвращении тепла: так, ближайшие два дня в городе сохранятся суровые морозы, но уже в среду температура начнет плавно подниматься. Кроме того, серьезную огласку получил кризис температуры в домах омичей — возможно, вмешательство Следственного комитета и губернаторский контроль ускорят решение проблемы.
Возможность поднять температуру отопления на проблемной ТЭЦ-5 была достигнута ценой экологии — об этом сегодня заявил Владимир Лифантьев, омский экоблогер и член Общественной палаты России. Как он сообщил, ситуация с ТЭЦ поставила под угрозу реализацию национального проекта «Чистый воздух»: многочисленные перезапуски аварийных и пуск дополнительных мазутных котлов уже обеспечил Омску месячную норму выбросов.
Правительство Омска «похвасталось» обновками — уже скоро они украсят окна дома №1 на Красном пути. А именно — особенные шторы за 4,2 млн рублей. Всего Хозуправление правительства области заказало 37 комплектов. Из них примечательны 5, обошедшихся в 428,6 тысяч рублей — всему виной уникальная византийская вязь.