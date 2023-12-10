Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Долгожданное потепление. Урон экологии. Дорогие шторы. Воскресные события в Омске

Долгожданное потепление. Урон экологии. Дорогие шторы. Воскресные события в Омске

10 декабря 2023, 15:22
Фото: 1MI
В город наконец-то возвращается тепло — но серьезной ценой. Даже шторы не такие уж дорогие, по сравнению с чистым воздухом.

Новость №1. Потепление в городе и квартирах.

Спустя недели заморозков синоптики рассказали о возвращении тепла: так, ближайшие два дня в городе сохранятся суровые морозы, но уже в среду температура начнет плавно подниматься. Кроме того, серьезную огласку получил кризис температуры в домах омичей — возможно, вмешательство Следственного комитета и губернаторский контроль ускорят решение проблемы.

Теплеет. В Омск придет мощное повышение температуры
Узнать подробнее
«Держу вопрос на личном контроле»: Виталий Хоценко посетил ТЭЦ-5
Узнать подробнее

Новость №2. Экологическое бедствие

Возможность поднять температуру отопления на проблемной ТЭЦ-5 была достигнута ценой экологии — об этом сегодня заявил Владимир Лифантьев, омский экоблогер и член Общественной палаты России. Как он сообщил, ситуация с ТЭЦ поставила под угрозу реализацию национального проекта «Чистый воздух»: многочисленные перезапуски аварийных и пуск дополнительных мазутных котлов уже обеспечил Омску месячную норму выбросов.

«Лучше дышать через маску»: экоблогер о влиянии аварийной ТЭЦ на Омск
Узнать подробнее

Новость №3. Роскошь в окнах

Правительство Омска «похвасталось» обновками — уже скоро они украсят окна дома №1 на Красном пути. А именно — особенные шторы за 4,2 млн рублей. Всего Хозуправление правительства области заказало 37 комплектов. Из них примечательны 5, обошедшихся в 428,6 тысяч рублей — всему виной уникальная византийская вязь.

Византийская вязь и жаккард. Омское правительство закупило шторы на 4 миллиона рублей
Узнать подробнее
#Экология#Омск#Госзакупки#Потепление#Илья Скобин
Подпишитесь
Остывший город, хоккей и аномалии. Итоги недели по версии Города55
Сегодня, 14:53
«Лучше дышать через маску»: экоблогер о влиянии аварийной ТЭЦ на Омск
Сегодня, 10:30
Не заметили потепления. Не во все дома Омска вернулось тепло
Сегодня, 07:42
Новая инвестиция. В Омске снова подорожали яйца
Сегодня, 09:33
Уникальное предложение. В Омске выставили на продажу олимпийку Вовы Адидаса
Сегодня, 04:33
Теплеет. В Омск придет мощное повышение температуры
Сегодня, 04:02