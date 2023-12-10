Долгожданное потепление. Урон экологии. Дорогие шторы. Воскресные события в Омске

Возможность поднять температуру отопления на проблемной ТЭЦ-5 была достигнута ценой экологии — об этом сегодня заявил Владимир Лифантьев, омский экоблогер и член Общественной палаты России. Как он сообщил, ситуация с ТЭЦ поставила под угрозу реализацию национального проекта «Чистый воздух»: многочисленные перезапуски аварийных и пуск дополнительных мазутных котлов уже обеспечил Омску месячную норму выбросов.