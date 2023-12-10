Византийская вязь и жаккард. Омское правительство закупило шторы на 4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Соответствующий заказ Хозуправление правительства Омской области разместило на сайте ЕИС «Закупки». Исполнителю, ООО «Стампа» заказано суммарно 37 комплектов. Кроме изготовления уникальных портьер, компания займется их установкой на окна.
Все элементы декора выполняются по эскизам и техзаданию Правительства. Среди требований: тисненый жаккард, жаккардовый шелк, меланжевый хлопок или шенилла, тюль должна быть из вуали, меланжевого, полиэфирного или травленного батиста. Некоторые наборы украшений интерьера должны содержать и соответствующую фурнитуру: кисти, держатели и ламбрекены.
Дороже всего обошелся комплект из пяти штор, выполненных из жаккарда и украшенных вертикальной византийской вязью, а также тюлем из крепа. Дополнением к комплекту поставки служат декоративные кисти и латунные держатели.