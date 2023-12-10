Византийская вязь и жаккард. Омское правительство закупило шторы на 4 миллиона рублей

Все элементы декора выполняются по эскизам и техзаданию Правительства. Среди требований: тисненый жаккард, жаккардовый шелк, меланжевый хлопок или шенилла, тюль должна быть из вуали, меланжевого, полиэфирного или травленного батиста. Некоторые наборы украшений интерьера должны содержать и соответствующую фурнитуру: кисти, держатели и ламбрекены.