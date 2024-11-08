Госзакупки

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Ноябрь
В Омске ищут фирму, которая за 2,6 млн украсит город новогодними флагами и панно
8 ноября, 03:25
Шашлычки, тунец, тирамису. В Омске делегации накормят из бюджета на 800 тысяч
2 ноября, 06:56
Октябрь
В Омске ищут того, кто будет наводить порядок в облсуде
29 октября, 04:52
Для омских ТЭЦ планируют закупить уголь на 9 млрд рублей
28 октября, 13:20
В Омске нашли подрядчика для обследований метромоста
23 октября, 11:29
В Омске на установку и украшение главной городской елки потратят больше 3 млн
22 октября, 09:05
Шесть миллионов в год: омский аэропорт начал поиски подрядчика для уборки территории
22 октября, 08:15
По соседству с парком. На Левобережье Омска к 2027 году построят стрелковый тир
18 октября, 05:45
Омск готовится к Новому году: для горожан купят светодиодную елочку за полмиллиона
16 октября, 07:45
На набережной в центре Омска построят линию наружного освещения
11 октября, 04:36
15 тысяч должников: «ОмскРТС» потратит 47 млн на коллекторов для взыскания долгов
10 октября, 06:01
В омской «Птичьей гавани» планируют построить новую смотровую площадку
9 октября, 08:37
Омский аэропорт приобретет новую установку для поиска оружия, взрывчатки и наркотиков
1 октября, 06:43
Сентябрь
Омичи запасаются лекарствами: к 2025 году ожидается новое подорожание
Цены на лекарства в России продолжают расти, и это связано не только с объективными факторами, но и с паническими покупками впрок.
13 сентября, 06:59
Компании из Нижнего Тагила заказали обследование омского Кадетского корпуса
13 сентября, 06:48
Похожие, но дешевле: на китайском сайте нашелся аналог «губернаторских» рюкзаков
6 сентября, 09:43
Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске
4 сентября, 02:00
Последний путь. В Омске собираются заасфальтировать дорогу на Ново-Южном кладбище
3 сентября, 07:01
2,7 миллиарда. В Омске все же заключили контракт на ремонт моста у Телецентра
Работы необходимо выполнить до 30 октября 2026 года. Это переустройство сетей связи, демонтаж конструкций, снос деревьев и другие.
3 сентября, 06:45
В Омске ищут надзорщика за школой в «Серебряном береге» за 5 миллионов
2 сентября, 02:55

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