В Омской области увеличили оклады врачам и медработникам

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
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Updated Сегодня, 09:16
Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич сегодня, 27 апреля, подписал приказ об увеличении окладов медицинских работников.
Оклад медперсонала первого уровня составит 15 100 рублей, среднего медперсонала — от 15 600 до 18 600 рублей в зависимости от квалификационного уровня. Оклад врачей и провизоров — от 28 000 до 33 000 рублей.
Оклады руководителей структурных подразделений медицинских учреждений составят от 36 800 до 40 800 рублей.
Предыдущие повышение окладов для медицинских работников прошло в январе нынешнего года. Теперь же оклады, в среднем, подросли еще на 10-11%.
Ранее Город55 рассказывал, что в 2023 году больницы Омской области лишились 377 врачей. Самой частной причиной стал выход на пенсию.