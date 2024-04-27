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Published Сегодня, 09:07

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Updated Сегодня, 09:16

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В Омской области увеличили оклады врачам и медработникам

27 апреля 2024, 09:07
Фото: 1MI
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В среднем, оклады подросли на 10-11%.

Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич сегодня, 27 апреля, подписал приказ об увеличении окладов медицинских работников.

Оклад медперсонала первого уровня составит 15 100 рублей, среднего медперсонала — от 15 600 до 18 600 рублей в зависимости от квалификационного уровня. Оклад врачей и провизоров — от 28 000 до 33 000 рублей.

Фото: Приказ министерства здравоохранения Омской области

Оклады руководителей структурных подразделений медицинских учреждений составят от 36 800 до 40 800 рублей.

Предыдущие повышение окладов для медицинских работников прошло в январе нынешнего года. Теперь же оклады, в среднем, подросли еще на 10-11%.

Ранее Город55 рассказывал, что в 2023 году больницы Омской области лишились 377 врачей. Самой частной причиной стал выход на пенсию.

На заслуженный отдых и за лучшими условиями. Из омских больниц уволилось 377 врачей
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Врачи#Приказ#Артем Наркевич#Медперсонал
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