Сменил сферу. Пилот севшего в поле рейса Сочи — Омск начал работать таксистом

Об этом стало известно из разговора Анны Семеновой, жены пилота, с корреспондентом «E1». По словам женщины, «рабочий вопрос» в их семье сейчас стал особенно сложным: представители «Уральских авиалиний» официально ничего не сообщают, а финансовой подушки семьи хватило чуть больше, чем на полгода.