Сменил сферу. Пилот севшего в поле рейса Сочи — Омск начал работать таксистом

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Об этом стало известно из разговора Анны Семеновой, жены пилота, с корреспондентом «E1». По словам женщины, «рабочий вопрос» в их семье сейчас стал особенно сложным: представители «Уральских авиалиний» официально ничего не сообщают, а финансовой подушки семьи хватило чуть больше, чем на полгода.
Как отметила Анна, факт возвращения Эдуарда Семенова к полетам очень маловероятен, из-за чего мужчине пришлось сменить штурвал на руль автомобиля — разовые заработки стали основным источником финансов в семье.
Напомним, незапланированная посадка самолета, летевшего в Омск, произошла 12 сентября минувшего года. После инцидента, первого и второго пилотов попросили уволиться «по собственному желанию».