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иллюстрация

Сменил сферу. Пилот севшего в поле рейса Сочи — Омск начал работать таксистом

27 апреля 2024, 09:42
Фото: 1MI
иллюстрация

Второй пилот приземлившегося в поле рейса Сочи-Омск ушел на работу в такси

Мужчина отстранен от полетов и находится в отпуске без сохранения зарплаты.

Об этом стало известно из разговора Анны Семеновой, жены пилота, с корреспондентом «E1». По словам женщины, «рабочий вопрос» в их семье сейчас стал особенно сложным: представители «Уральских авиалиний» официально ничего не сообщают, а финансовой подушки семьи хватило чуть больше, чем на полгода.

Как отметила Анна, факт возвращения Эдуарда Семенова к полетам очень маловероятен, из-за чего мужчине пришлось сменить штурвал на руль автомобиля — разовые заработки стали основным источником финансов в семье.

Напомним, незапланированная посадка самолета, летевшего в Омск, произошла 12 сентября минувшего года. После инцидента, первого и второго пилотов попросили уволиться «по собственному желанию».

Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
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#Илья Скобин#Общество#Сочи#Омск#Отпуск#Зарплата#Новости#Инцидент#Полеты#Таксист#Пилот#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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