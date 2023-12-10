Теплеет. В Омск придет мощное повышение температуры

Однако начало недели все еще будет холодным: в понедельник пиковые температуры будут достигать от -30 до -38 градусов, во вторник столбик термометра не опустится ниже — 34 — как и в среду. Уже в четверг в городе установится температура в диапазоне от -27 и до -22.