Теплеет. В Омск придет мощное повышение температуры

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
По данным сервиса Ventusky, температура в Омске наконец-то придет в норму. По прогнозам синоптиков, уже к концу недели установятся привычные 20-25 градусов ниже нуля.
Однако начало недели все еще будет холодным: в понедельник пиковые температуры будут достигать от -30 до -38 градусов, во вторник столбик термометра не опустится ниже — 34 — как и в среду. Уже в четверг в городе установится температура в диапазоне от -27 и до -22.
Самым теплым днем недели станет воскресенье. Там температуры будут колебаться на уровне достаточно комфортных 20 градусов ниже нуля, но важно помнить, что прогноз предварительный — все может быстро поменяться.