Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

В Омск внезапно вернется тепло

Теплеет. В Омск придет мощное повышение температуры

10 декабря 2023, 04:02
Фото: 1MI

В Омск внезапно вернется тепло

Заморозки отступают. Будущая неделя вернет тепло в город, а осадки пройдут мимо.

По данным сервиса Ventusky, температура в Омске наконец-то придет в норму. По прогнозам синоптиков, уже к концу недели установятся привычные 20-25 градусов ниже нуля.

Однако начало недели все еще будет холодным: в понедельник пиковые температуры будут достигать от -30 до -38 градусов, во вторник столбик термометра не опустится ниже — 34 — как и в среду. Уже в четверг в городе установится температура в диапазоне от -27 и до -22.

Самым теплым днем недели станет воскресенье. Там температуры будут колебаться на уровне достаточно комфортных 20 градусов ниже нуля, но важно помнить, что прогноз предварительный — все может быстро поменяться.

Уже в понедельник к Омску подберется теплый фронтУже в понедельник к Омску подберется теплый фронт
Среднесуточные температуры будущей неделиСреднесуточные температуры будущей недели
Серьезных осадков не ожидаетсяСерьезных осадков не ожидается
Уже в понедельник к Омску подберется теплый фронт
Фото: Ventusky
Читайте также:
Накроет мощное похолодание. Какая погода ждет омичей в начале неделиМигрени, тошнота и скачки давления: с чем столкнутся омичи из-за магнитных бурьСнег превратился в лед. В Омске занялись круглосуточной борьбой с выпавшими осадками
#Погода#Омск#Новости#Температура#Прогноз#Илья Скобин
Подпишитесь
Владельцы Омской области. «Мясной король» Темури Латария
8 декабря, 10:47
«Работает на 85%». На ТЭЦ-5 повторно сломался один из котлов
Вчера, 09:44
Омичи массово пожаловались министру энергетики на до сих пор отсутствующее отопление
Вчера, 08:14
«Нет вторые сутки». В Омке жильцы многоквартирного дома остались без холодной воды
Вчера, 11:44
«Прошу набраться терпения». Шнипко ответил на возмущения омичей об отсутствии тепла
Вчера, 09:25
Омский суд арестовал белоруса-террориста, подозреваемого в подрыве двух поездов
Вчера, 11:25