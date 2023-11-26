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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:04

Ребенок в Омске попал под колеса авто, выбежав из-за машины

Потребовалась помощь. В Омске ребенок попал под колеса авто

26 ноября 2023, 12:02
Фото: 1MI

Ребенок в Омске попал под колеса авто, выбежав из-за машины

Омич сбил ребенка, двигаясь по парковке на Бульваре Архитекторов. О происшествии сообщили в ГАИ.

По данным Госавтоинспекции Омской области, водитель Toyota, двигаясь по парковке в районе дома №35 на Бульваре Архитекторов, сбил семилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок выбежал из-за припаркованного автомобиля.

Все причины и обстоятельства произошедшего будут установлены позже, в ходе проверки.

Напомним, что это не первый случай наезда на ребенка в Омске. Ранее, трагедия произошла в микрорайоне Серебряный Берег: 12-летний мальчик, выехав из-за припаркованного микроавтобуса на самокате, попал под Lexus.

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#ДТП#Омск#Ребенок#Авария#Происшествие#Госавтоинспекция#Илья Скобин
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