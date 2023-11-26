Потребовалась помощь. В Омске ребенок попал под колеса авто

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
По данным Госавтоинспекции Омской области, водитель Toyota, двигаясь по парковке в районе дома №35 на Бульваре Архитекторов, сбил семилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок выбежал из-за припаркованного автомобиля.
Все причины и обстоятельства произошедшего будут установлены позже, в ходе проверки.
Напомним, что это не первый случай наезда на ребенка в Омске. Ранее, трагедия произошла в микрорайоне Серебряный Берег: 12-летний мальчик, выехав из-за припаркованного микроавтобуса на самокате, попал под Lexus.