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Происшествие

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Ноябрь
Экс-майора полиции Гайдамака признали виновным в смертельной аварии: что произошло
5 ноября, 09:53
Не в том месте, не в тот час. В Муромцево водитель ночью переехал 34-летнего пешехода
4 ноября, 06:20
Октябрь
На Левобережье Омска 45-летняя женщина на ходу выпала из салона маршрутки
Маршрутка № 344 стала участником аварии в Кировском округе. Одна из пассажиров выпала на проезжую часть.
31 октября, 12:00
Переходил пути. Житель Омской области погиб от травм, полученных на железной дороге
27 октября, 07:45
Смерть на асфальте. В Омске велосипедист погиб в ДТП с КАМАЗом
Вблизи поселка Большие Поля произошла авария: водитель грузовика сбил велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу.
23 октября, 08:25
«Огонь на дороге»: утром возле омского Аграрного университета загорелся автомобиль
14 октября, 06:32
На трассе Омск-Черлак произошло ДТП с маршрутным такси: пять пассажиров пострадали
11 октября, 08:20
Мэр Омска Сергей Шелест проконтролирует работу детских садов после жалобы на укусы
После этого будут приниматься соответствующие меры.
11 октября, 04:42
До 90 тысяч. Омичам, выбросившим электросамокаты в Иртыш, грозит наказание
3 октября, 15:04
Несчастный случай на омской трассе: пассажир погиб после опрокидывания машины в кювет
3 октября, 12:40
Сентябрь
Директор омской школы №97 слегла с гипертоническим кризом после инцидента с ученицей
29 сентября, 13:33
Пострадала даже соседка. В омских Нефтяниках ранним утром взорвался газ
27 сентября, 06:04
В омском «Авангарде» рассказали, готов ли Рид Буше выходить на лед
Хоккеист получил травму еще в августе, сейчас он из-за всех сил восстанавливается.
20 сентября, 04:09
ДТП с участием грузовика стало причиной гибели двух жителей Омской области
15 сентября, 06:13
Пожар в омской пятиэтажке: 4 единицы техники и 17 сотрудников МЧС боролись с огнем
13 сентября, 11:54
Не подлежит восстановлению. В Омске сгорела чья-то машина
9 сентября, 06:45
Из-за горевшей баржи в омском речпорту в небо поднялся черный столб дыма
7 сентября, 07:31
Вынужденный дистант. Омскую школу на Московке, где обрушился потолок, закрыли
5 сентября, 15:10
Август
В ДТП с участием двух большегрузов в Омском районе пострадал 15-летний подросток
21 августа, 13:06
В минздраве рассказали, как травмировались омичи в День города
5 августа, 14:05

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