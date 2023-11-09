Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

В Омске водитель сбил ребенка, перебегающего дорогу

Перебегал через дорогу. В омских Нефтяниках водитель сбил 11-летнего мальчика

9 ноября 2023, 13:09
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске водитель сбил ребенка, перебегающего дорогу

Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 9 ноября, в 16:15.

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 37-летний водитель автомобиля «Nissan» мужчина двигался по улице Мира в районе остановки «ДК им. Малунцева». Там, проезжая регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, он сбил ребенка-пешехода.

В результате ДТП 11-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Настоятельно рекомендуем родителям контролировать досуг детей, не допускать нахождение несовершеннолетних вблизи проезжей части без сопровождения взрослых, на постоянной основе проводить профилактические беседы с детьми о правилах дорожного движения», — обратились к омичам сотрудники ГИБДД.
Видео: Госавтоинспекция Омской области
В Омской области водитель микроавтобуса сбил школьницу и отвез ее в больницу
Узнать подробнее
#Видео#ДТП#Омск#Омская область#Авария#ДТП с детьми#Новости#ДТП с ребенком#Авария с детьми#Авария с ребенком#Дорожное движение#Госавтоинспекция#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Теперь окончательно: суд одобрил конкурсное производство в «Омскгоргазе»
Сегодня, 06:40
Фонд стратегического развития Омской области проиграл тяжбу с фондом Газпрома
Сегодня, 09:57
Цены ползут вверх. Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%
Сегодня, 06:12
Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров
Сегодня, 05:41
Будьте осторожны. В Омской области нашли сотни тонн зерна с остатками яда
Сегодня, 10:09
Нюхала розы и сидела в шубах. Топ-модель из Омска снялась для обложки турецкого Vogue
Сегодня, 09:41