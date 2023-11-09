Перебегал через дорогу. В омских Нефтяниках водитель сбил 11-летнего мальчика

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 37-летний водитель автомобиля «Nissan» мужчина двигался по улице Мира в районе остановки «ДК им. Малунцева». Там, проезжая регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, он сбил ребенка-пешехода.