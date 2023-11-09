Перебегал через дорогу. В омских Нефтяниках водитель сбил 11-летнего мальчика

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 37-летний водитель автомобиля «Nissan» мужчина двигался по улице Мира в районе остановки «ДК им. Малунцева». Там, проезжая регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, он сбил ребенка-пешехода.
В результате ДТП 11-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Настоятельно рекомендуем родителям контролировать досуг детей, не допускать нахождение несовершеннолетних вблизи проезжей части без сопровождения взрослых, на постоянной основе проводить профилактические беседы с детьми о правилах дорожного движения», — обратились к омичам сотрудники ГИБДД.