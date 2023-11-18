Будет уголовное дело. В Омской области пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде. Девочка же была доставлена в больницу, ее осмотрели медики и отпустили домой. Окончательно обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки, сообщили в УМВД России по Омской области.