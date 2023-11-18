Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Иллюстрация

Будет уголовное дело. В Омской области пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку

18 ноября 2023, 07:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

Пьяный житель Омской области сбил 14-летнюю девочку

Нарушитель не первый раз садиться за руль в нетрезвом виде.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Исилькульском районе поступило в Госавтоинспекцию вчера, 17 ноября, около 19:46.

Сотрудники УМВД предварительно установили, что 32-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по улице Партизанской в городе Исилькуль. В районе дома 197 он сбил 14-летнюю девочку, которая шла по обочине.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, однако его личность удалось установить с помощью информации очевидцев. Нарушителем оказался нетрезвый местный житель, не имеющий права управления автомобилем. Более того, он и ранее садился на руль в таком состоянии.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде. Девочка же была доставлена в больницу, ее осмотрели медики и отпустили домой. Окончательно обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки, сообщили в УМВД России по Омской области.

Фото: УМВД России по Омской области
Пешеход погиб на месте. В Омской области пассажирский автобус сбил мужчину
Узнать подробнее
#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Происшествие#ДТП с детьми#Новости#ДТП с ребенком#Происшествие с детьми#Авария с пострадавшими#Авария с детьми#Авария с ребенком#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Омич стал замначальника УМВД России по Кемеровской области
Сегодня, 05:54
Продавали сим-карты. В МТС отреагировали на утечку паспортных данных клиентов в Омске
Вчера, 11:56
Омич стал инвалидом на работе и перенес 20 операций, но суд простил его работодателей
Вчера, 10:57
Аферист обманул омского слесаря, а потом признался, что сидит в тюрьме
Сегодня, 07:53
В Омске ищут 54-летнего мужчину, ушедшего из дома почти месяц назад
Сегодня, 03:39
Из-за подорожания куриного мяса омское УФАС начало антикартельную проверку
Сегодня, 04:30