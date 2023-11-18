Будет уголовное дело. В Омской области пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Исилькульском районе поступило в Госавтоинспекцию вчера, 17 ноября, около 19:46.
Сотрудники УМВД предварительно установили, что 32-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по улице Партизанской в городе Исилькуль. В районе дома 197 он сбил 14-летнюю девочку, которая шла по обочине.
После ДТП водитель скрылся с места происшествия, однако его личность удалось установить с помощью информации очевидцев. Нарушителем оказался нетрезвый местный житель, не имеющий права управления автомобилем. Более того, он и ранее садился на руль в таком состоянии.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде. Девочка же была доставлена в больницу, ее осмотрели медики и отпустили домой. Окончательно обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки, сообщили в УМВД России по Омской области.