Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Пьянов остался в омском «Авангарде»

Об обменах речи не идет: Пьянова оставили в «Авангарде»

26 ноября 2023, 10:33
Фото: Город55

Пьянов остался в омском «Авангарде»

Хоккейное агентство Winners Hockey Agency отреагировало на появившиеся слухи об уходе Валентина Пьянова из «Авангарда».

В интернете стали активно появляться слухи о возможном уходе из команды нападающего Валентина Пьянова. Однако, агентство Winners Hockey Agency «передало привет» авторам слухов и развеяло все сомнения.

«В очередной раз хотим передать пламенный привет авторам телеграмм каналов, которые пишут слухи и непроверенную информацию про игроков нашего агентства.
Относительно форварда „Авангарда“ Валентина Пьянова сообщаем, что ни о каких обменах, а тем более о „списке отказов“ речи не идет.
Руководство ХК „Авангард“ в личной беседе с нашим агентством подтвердило, что Валентин является игроком основного состава команды»

— сообщается в Telegram-канале агентства.

В текущем сезоне форвард отыграл за «Авангард» 28 игр, забил 4 гола и совершил 8 передач. Всего же Пьянов выступал за «ястребов» с 2012 по 2020 год — с перерывами, тремя выходами и возвращениями в команду.

Сообщение со слухомСообщение со слухом
Слух нашел отражение не только в Telegram-каналахСлух нашел отражение не только в Telegram-каналах
Сообщение со слухом
Фото: Telegram-канал "Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ"
Читайте также:
Омский «Авангард» нервно, но уверенно обыграл действующего чемпиона КХЛ — ЦСКАОмский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитамОмский «Авангард» напряженно победил нижегородский «Торпедо»
#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Валентин Пьянов#Слухи#Илья Скобин
Подпишитесь
Рожают по десять детей. В Омской области почти 3% женщин родили первенца до 18 лет
Сегодня, 04:21
До 43 тысяч рублей в месяц. Омская мэрия опубликовала вакансии в департаменты
Сегодня, 09:09
Растем. Омск стал лидером рейтинга городов по самым большим квартирам-студиям
Сегодня, 06:03
Спорные мнения. Омского хоккеиста Ткачева посчитали самым переоцененным игроком КХЛ
Сегодня, 05:09
Мигрени, тошнота и скачки давления: с чем столкнутся омичи из-за магнитных бурь
Сегодня, 07:43
Мощный снегопад пройдет мимо. Синоптики рассказали, какая погода ждет Омск
Сегодня, 06:47