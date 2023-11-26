Об обменах речи не идет: Пьянова оставили в «Авангарде»

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В интернете стали активно появляться слухи о возможном уходе из команды нападающего Валентина Пьянова. Однако, агентство Winners Hockey Agency «передало привет» авторам слухов и развеяло все сомнения.
«В очередной раз хотим передать пламенный привет авторам телеграмм каналов, которые пишут слухи и непроверенную информацию про игроков нашего агентства.
Относительно форварда „Авангарда“ Валентина Пьянова сообщаем, что ни о каких обменах, а тем более о „списке отказов“ речи не идет.
Руководство ХК „Авангард“ в личной беседе с нашим агентством подтвердило, что Валентин является игроком основного состава команды»
— сообщается в Telegram-канале агентства.
В текущем сезоне форвард отыграл за «Авангард» 28 игр, забил 4 гола и совершил 8 передач. Всего же Пьянов выступал за «ястребов» с 2012 по 2020 год — с перерывами, тремя выходами и возвращениями в команду.