Оценили не все. Жителям затопленного Усть-Ишима помогают 109 сотрудников омского МЧС

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В МЧС Омской области рассказали Городу55, какую помощь работники ведомства оказывают в сильно пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе. По словам замначальника пресс-службы регионального МЧС Алексея Сальникова, на территории района сейчас находится 109 сотрудников ведомства и 19 единиц техники.
Спасатели работают в несколько смен: дневная, ночная, еще одна в этот момент отдыхает. Также есть и специальная экстренная группа, которую направляют на помощь с эвакуацией и спасением, например, когда нужно что-то забрать или поднять вещи жителей затопленного района.
Однако помощью сотрудников МЧС не все оказались довольны. Так, накануне рабочие рассказали, что «КамАЗ» с подмогой пробыл в Усть-Ишиме около часа, после чего с личным составом уехал.
«Пришел „КамАЗ“ МЧС и собирается, по сути, уезжать. Вся помощь у нас почти закончена. Половина (сотрудников МЧС, — прим. Ред.) пока в „КамАЗ“ грузится, а приехали на одном „КамАЗе“ все», — отметил очевидец отправления транспорта спасателей.
Видео уже успело завируситься в соцсетях. В пресс-службе МЧС прокомментировали, куда отправилась машина.
«В соответствии с оперативной обстановкой сотрудники МЧС России выполняют работы в Усть-Ишимском муниципальном районе. На видео момент окончания работ и переброска сил и средств на другой объект», — сообщил Городу55 Алексей Сальников.
Напомним, что за ночь уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима вырос на 1 см, до 944 см. Ситуация с паводком на севере Омской области остается сложной.