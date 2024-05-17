Оценили не все. Жителям затопленного Усть-Ишима помогают 109 сотрудников омского МЧС

Спасатели работают в несколько смен: дневная, ночная, еще одна в этот момент отдыхает. Также есть и специальная экстренная группа, которую направляют на помощь с эвакуацией и спасением, например, когда нужно что-то забрать или поднять вещи жителей затопленного района.