«Встретил в бойцовских перчатках». Омич похитил и год скрывал ребенка от его матери

Судебные приставы столкнулись с трудностями, когда встретили агрессивно настроенного мужчину, который был в бойцовских перчатках и кричал: «Заходите, у кого здоровья хватит!». Опасаясь за жизнь и благополучие ребенка, который находился в опасной ситуации, приставы проявили находчивость. Они отвлекли отца, а старший сын женщины, поговорив с братом, проник через окно в квартиру на первом этаже дома и помог младшему брату спуститься к матери.