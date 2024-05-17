«Встретил в бойцовских перчатках». Омич похитил и год скрывал ребенка от его матери

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В пресс-службе омских приставов рассказали, что 38-летний омич целый год скрывал сына от его матери. Мужчина забрал ребенка, как обычно, на выходные, однако на следующий день сына не вернул. Женщина неоднократно обращалась к бывшему сожителю, но вернуть ребенка не удалось. Поэтому она была вынуждена обратиться в суд.
Оказалось, что когда пара проживала вместе, мужчина применял к ней физическое насилие и был осужден по статьям 111 и 116 УК РФ. Когда омич отбывал наказание, женщина родила сына, которого он забирал к себе после освобождения и проводил с ним время.
Судебные приставы столкнулись с трудностями, когда встретили агрессивно настроенного мужчину, который был в бойцовских перчатках и кричал: «Заходите, у кого здоровья хватит!». Опасаясь за жизнь и благополучие ребенка, который находился в опасной ситуации, приставы проявили находчивость. Они отвлекли отца, а старший сын женщины, поговорив с братом, проник через окно в квартиру на первом этаже дома и помог младшему брату спуститься к матери.