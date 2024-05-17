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Published Сегодня, 04:55

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иллюстрация

«Встретил в бойцовских перчатках». Омич похитил и год скрывал ребенка от его матери

17 мая 2024, 04:55
Фото: Город55
иллюстрация

Рецидивист из Омской области похитил и год прятал маленького сына от его матери

Когда пара проживала вместе, мужчина применял к женщине физическое насилие и был осужден. Когда судебные приставы пришли, чтобы забрать мальчика, его отец встретил их в бойцовских перчатках.

В пресс-службе омских приставов рассказали, что 38-летний омич целый год скрывал сына от его матери. Мужчина забрал ребенка, как обычно, на выходные, однако на следующий день сына не вернул. Женщина неоднократно обращалась к бывшему сожителю, но вернуть ребенка не удалось. Поэтому она была вынуждена обратиться в суд.

Оказалось, что когда пара проживала вместе, мужчина применял к ней физическое насилие и был осужден по статьям 111 и 116 УК РФ. Когда омич отбывал наказание, женщина родила сына, которого он забирал к себе после освобождения и проводил с ним время.

Судебные приставы столкнулись с трудностями, когда встретили агрессивно настроенного мужчину, который был в бойцовских перчатках и кричал: «Заходите, у кого здоровья хватит!». Опасаясь за жизнь и благополучие ребенка, который находился в опасной ситуации, приставы проявили находчивость. Они отвлекли отца, а старший сын женщины, поговорив с братом, проник через окно в квартиру на первом этаже дома и помог младшему брату спуститься к матери.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Дети#Родители#Несовершеннолетние дети#Новости#Насилие#Приставы#Родительские права#Судебный пристав#Лишение родительских прав#Агрессия
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