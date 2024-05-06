gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Валентин Пьянов

Выбрать дату
2024
Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
В настоящий момент два новых игрока подписали контракт с клубом.
3 мая, 04:26
Красавица омского «Авангарда» Юлия Оверчук покинула хоккейный клуб
В течение двух сезонов девушка работала ведущей «Авангард ТВ»
30 апреля, 09:29
Теперь официально. Омский «Авангард» расторг контракт с Валентином Пьяновым
32-летний Валентин Пьянов в общей сложности провел в клубе 8 сезонов и 297 матчей.
30 апреля, 08:33
Один шаг до четвертьфинала. Омский «Авангард» сыграет четвертый матч с «Ладой»
В настоящее время «ястребы» лидируют в серии со счетом 3:0.
7 марта, 03:56
«Авангард» на выезде обыграл «Ладу» и ведет в первом раунде плей-офф со счетом 3:0
Первая игра в Тольятти завершилась со счетом 3:1. У «ястребов» дубль оформил Рид Буше, также шайбу забросил Валентин Пьянов.
5 марта, 17:27
Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2
Гости заработали в матче 22 минуты штрафного времени.
11 февраля, 15:53
2023
Омский «Авангард» на родном льду хладнокровно уничтожил ХК «Сочи»
21 декабря 2023, 16:05
Омский «Авангард» хладнокровно и уверенно разгромил «Барыс» из Астаны
Встреча на льду G-Drive Арены завершилась со счетом 5:1 в пользу «ястребов».
5 декабря 2023, 16:29
«Уже не актуально». Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов о команде одного звена
По словам хоккеиста, сейчас в команде в каждой игре забивает и кто-то, помимо лидеров.
29 ноября 2023, 18:29
Омский «Авангард» по-домашнему разобрался с подмосковным «Витязем»
29 ноября 2023, 15:44
Омский «Авангард» нервно, но уверенно обыграл действующего чемпиона КХЛ — ЦСКА
В этом матче нападающий «ястребов» Рид Буше оформил хет-трик и отдал голевую передачу.
9 ноября 2023, 19:09
Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам
Встреча в Минске закончилась со счетом 4:3 в пользу «ястребов».
6 ноября 2023, 17:15
Омский «Авангард» напряженно победил нижегородский «Торпедо»
Встреча закончилась в основное время победой «ястребов» со счетом 3:2.
31 октября 2023, 16:45
Омский «Авангард» вновь пропустил пять голов и уступил тольяттинской «Ладе»
Встреча на арене в Тольятти закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда.
20 октября 2023, 19:55
Омский «Авангард» прервал серию поражений, одолев «Куньлунь» в овертайме
Встреча на арене в подмосковных Мытищах закончилась со счетом 4:3 в пользу омичей.
1 октября 2023, 16:12
Главный тренер омского «Авангарда» оценил первую игру: «Главное, что победили»
27 июля 2023, 18:41
Новый глава Омской области Хоценко, потоп в Новоалександровке, первый укус клеща
2 апреля 2023, 12:07
Омский «Авангард» собирается вернуть Валентина Пьянова за 50 млн рублей в сезон
Еще недавно бывший омский хоккеист выступал на льду G-Drive арены против «Авангарда» в составе «Сибири».
31 марта 2023, 11:36

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика