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Авангард одерживает четвертую победу подряд

Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам

6 ноября 2023, 17:15
Фото: ХК Авангард
Авангард одерживает четвертую победу подряд

Омский «Авангард» в напряженном поединке одолел минское «Динамо» по буллитам

Встреча в Минске закончилась со счетом 4:3 в пользу «ястребов».

Сегодня омский «Авангард» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ на выезде встречался с минским «Динамо». Победу в матче в серии послематчевых буллитов одержали «ястребы».

Первый период начался ровно, и уже на 3-й минуте привел к удалению у омичей за нарушение численного состава. «Ястребы» вполне уверенно отбились и стали раз за разом создавать свои моменты у ворот Алексея Колосова.

На 10-й минуте в меньшинстве остались уже минчане, — за игру высоко поднятой клюшкой присел Вадим Мороз. Свое большинство омичи реализовали броском Рида Буше под перекладину. В ассистентах у него Владимир Ткачев и Валентин Пьянов. Более голов в этом игровом отрезке не случилось, хотя временами было жарко.

Второй период выдался куда более драматичным и горячим. Все началось с удаления у хозяев, — за подножку малый штраф получил Янни Калдис. При розыгрыше лишнего минчанин Дмитрий Коробов сдвигает ворота и тоже отправляется в штрафной бокс. При игре в формате 5:3 омичи не забили, но все же реализовали большинство, — Иван Николишин добил шайбу после броска Райана Спунера.

Уже через две минуты «Динамо Минск» отыграл одну шайбу, — гол на счету Егора Борисова. Чуть погодя уже «ястребы» остались в меньшинстве, — на скамейку отправился Игорь Мартынов. Омичи напряженно и с трудом отбились и следом Буше убежал на рандеву с Колосовым, но без успеха, еще и Ткачев не смог добить. Финалом этого игрового отрезка стал гол за 22 секунды в ворота Андрея Мишурова. Счет сравнял Ник Меркли.

В третьей двадцатиминутке драма на льду продолжилась. Через полторы минуты после начала периода у скамейки «Авангарда» «завалился» хоккеист хозяев. Аккурат в этот момент через дверцу запрыгивал Игорь Гераськин, который, по мнению судей, ударил ногой игрока соперников. Этот момент долго крутили на видеоповторах, но ясности это так и не внесло. Тем не менее, судьи выписали 5-й штраф. Омичи выстояли, но за 6 секунд до выхода Гераськина получают еще 2 минуты за задержку игры. На последних секундах этого большинства минчане забрасывают третью шайбу в ворота Мишурова. Гол на счету Виталия Пинчука.

Однако вдоволь нарадоваться этому голу хозяевам льда не пришлось, — уже через 19 секунд Буше оформляет дубль и возвращает омичей в игру. После последовала довольно-таки жаркая концовка, которая перетекла в овертайм.

В дополнительное время «Авангард» традиционно сняли вратаря и провели практически все 5 минут в зоне атаке минчан, но до забитых шайб дело так и не нашло. В серии послематчевых буллитов на гол Пьянова и Ткачева минчане не смогли ответить ни чем. Таким образом «ястребы» одерживаю 4 победу подряд.

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