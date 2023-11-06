Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам

В третьей двадцатиминутке драма на льду продолжилась. Через полторы минуты после начала периода у скамейки «Авангарда» «завалился» хоккеист хозяев. Аккурат в этот момент через дверцу запрыгивал Игорь Гераськин, который, по мнению судей, ударил ногой игрока соперников. Этот момент долго крутили на видеоповторах, но ясности это так и не внесло. Тем не менее, судьи выписали 5-й штраф. Омичи выстояли, но за 6 секунд до выхода Гераськина получают еще 2 минуты за задержку игры. На последних секундах этого большинства минчане забрасывают третью шайбу в ворота Мишурова. Гол на счету Виталия Пинчука.