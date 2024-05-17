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Работы на стройплощадке велись до 15 ноября включительно

В Омске завели уголовное дело из-за проекта школы в «Серебряном береге»

17 мая 2024, 04:22
Фото: «Капитал Развитие»
Работы на стройплощадке велись до 15 ноября включительно
В Омске возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере из-за проекта строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег». Компания «ЗСК-ПРОЕКТ» из Ижевска предоставила ложную проектно-сметную документацию.

Пресс-служба омской полиции сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в крупном размере». Дело касается проекта строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег». Компания, о которой идет речь, — ООО ПФ «ЗСК-ПРОЕКТ» из Ижевска (она также занималась проектированием школы на Космическом проспекте).

Как выяснилось, в период с 2021 по 2022 год представители компании-подрядчика при выполнении муниципального контракта предоставили ложную проектно-сметную документацию. В ней были указаны неверные объемы работ по строительству школы в микрорайоне «Серебряный берег». В результате подрядчик получил оплату за исследование, которое фактически не проводилось, в размере 832 тысяч рублей.

В процессе строительства обнаружили, что объем работ по демонтажу подземных железобетонных конструкций, указанных в проекте, был значительно занижен. Это привело к увеличению стоимости проекта и остановке строительства школы.

Стоит отметить, что региональная прокуратура взяла под свой контроль расследование этого дела. В настоящее время идет следствие и проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, что подрядчику, компании «Капитал Развитие» из Москвы, пришлось демонтировать тысячи «лишних» тонн бетонных конструкций. Разумеется, на это потребовалось больше времени, чем планировалось изначально. В результате, после шести месяцев простоя и попыток договориться, контракт с москвичами был расторгнут. Департамент строительства будет искать нового застройщика.

Гендиректор ООО «Капитал развитие» Наталья Черепанова рассказала Городу55 о планах компании подать иск на сумму 25 млн рублей. По ее словам, в суде будет оспорено решение о возврате денежных средств. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о неустойке.

«Будем оспаривать»: экс-подрядчик школы в Серебряном береге о расторжении контракта
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Строительство#Уголовное дело#Новости#Строительство школы#Серебряный берег
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