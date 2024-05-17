В Омске завели уголовное дело из-за проекта школы в «Серебряном береге»

Как выяснилось, в период с 2021 по 2022 год представители компании-подрядчика при выполнении муниципального контракта предоставили ложную проектно-сметную документацию. В ней были указаны неверные объемы работ по строительству школы в микрорайоне «Серебряный берег». В результате подрядчик получил оплату за исследование, которое фактически не проводилось, в размере 832 тысяч рублей.