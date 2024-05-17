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эвакуация людей

Эвакуируют по воздуху. В омские больницы доставили пациентов из Усть-Ишимского района

17 мая 2024, 03:21
Фото: Тг-канал министра здравоохранения Омской области
эвакуация людей

Пациентов из Усть-Ишимского района доставили в омские больницы по воздуху

Из села Слободчики 7 и 8 мая эвакуировали 29 человек. Потребовалось три вылета вертолета санитарной авиации. 12 и 14 мая из районной больницы в Омске были доставлены 10 взрослых и 5 детей. Для них организовали три вертолетных рейса.

В период паводка в Усть-Ишимском районе местные жители неоднократно нуждались в эвакуации. С помощью санитарной авиации было организовано несколько рейсов для спасения людей из подтопленных территорий. 7 и 8 мая из села Слободчики было эвакуировано 29 человек: для этого потребовалось три вылета вертолета санитарной авиации.

эвакуация людейэвакуация людей
эвакуация людей
Фото: Тг-канал министра здравоохранения Омской области

Кроме того, 12 и 14 мая из Усть-Ишимской центральной районной больницы в стационары Омска было доставлено 10 взрослых пациентов и 5 детей. Для транспортировки потребовалось три вертолетных рейса, о чем рассказал министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич в своем телеграм-канале.

эвакуация людейэвакуация людей
эвакуация людей
Фото: Тг-канал министра здравоохранения Омской области

По последним данным, уровень воды в реке Ишим продолжает снижаться и за день упал на 6 см, составив 1583 см. Уровень воды в Иртыше — 943 см.

Ранее Город55 рассказывал, что во время паводка жителям доставят важную почту с помощью лодок. «Почта России» будет взаимодействовать с сотрудниками МЧС, и в ближайшие дни все жители Усть-Ишимского района получат свои пенсии и пособия.

Жителям подтопленных сел в Омской области доставят пенсии и пособия с помощью лодок
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