Эвакуируют по воздуху. В омские больницы доставили пациентов из Усть-Ишимского района

В период паводка в Усть-Ишимском районе местные жители неоднократно нуждались в эвакуации. С помощью санитарной авиации было организовано несколько рейсов для спасения людей из подтопленных территорий. 7 и 8 мая из села Слободчики было эвакуировано 29 человек: для этого потребовалось три вылета вертолета санитарной авиации.